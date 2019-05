LOS ANGELES - Tak bisa dipungkiri bila sosok Iron Man menjadi ikon tersendiri di dunia MCU. Dengan tewasnya Iron Man di Avengers: Endgame pun membat para penggemar bersedih sekaligus sedikit berharap akan comeback Tony Stark.

Dilansir Sindonews, para penggemar sepertinya harus gigit jari. Sebenarnya, tidak ada yang menyangka jika Iron Man bakal meraih kesuksesan besar. Apalagi, tokoh ini pun jauh dari kata terkenal jika dibandingkan tokoh seperti X-Men yang sama-sama berasal dari dunia komik Marvel dan lebih dahulu di filmkan.

Sementara, pemeran Tony Stark/Iron Man, Robert Downey Jr., saat itu juga tidak terlalu terkenal. Namun, film ini justru menjadi salah satu film yang paling sukses dari franchise itu hingga saat ini. Film ini jugalah yang benar-benar merevolusi industri dan terus menerus memecahkan rekor box office.

Hingga saat ini, Iron Man adalah salah satu tokoh yang paling sering muncul di franchise MCU. Dia telah tampil di 3 film solo Iron Man, 4 film Avengers, 1 film Captain America dan 1 film Spider-Man. Tak hanya itu, namanya pun juga sering disinggung di sejumlah film lain di MCU.

Kontribusi Iron Man di MCU memang sangat besar untuk kesuksesannya, tapi, Marvel tidak lagi berada di posisi di mana mereka tetap harus bergantung pada Iron Man. Sehingga, penggemar pun tak perlu banyak berharap kalau studio ini akan membuat Iron Man 4.

Kepastian tidak adanya Iron Man 4 ini pun sudah dikonfirmasi langsung sutradara Iron Man, Jon Favreau, saat ditemui Screen Rant di lokasi syuting Spider-Man: Far From Home, di mana dia berperan sebagai Happy Hogan, sopir setia Tony Stark.

“Kami belum membahas (Iron Man) 4. Saya bicara dengan Kevin (Feige—bos Marvel Studios) tentang ini untuk melihat rencana mereka, tapi kami memang senang bekerja bersama dan kami senang dengan karakter ini. Jadi, kami membahasnya dan kami selalu bercanda tentang cerita ‘Freak’, yang merupakan cerita tentang Happy Hogan di mana dia berubah menjadi karakter mirip Hulk. Kami bercanda soal itu, meski, tidak ada rencana untuk itu,” papar Jon kepada Screen Rant.

Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Film solo terakhir Iron Man dirilis pada 2013 di awal Phase 2 dan Marvel kemudian memutuskan memunculkan Tony di proyek lain seperti Captain America: Civil War dan Spider-Man: Homecoming.

Mereka dengan begitu muda bisa membuat Iron Man 4 kapan pun, tapi lebih terasa baik jika mereka pergi ke arah berbeda. Dan, dengan mempertimbangkan peristiwa di Endgame, mereka jelas akan mengistirahatkan Iron Man. Film itu adalah akhir yang sempurna bagi Iron Man. Dan, seperti karakter lain di MCU akan baik-baik saja dengan kepergian Tony, MCU akan tetap meneruskan langkahnya.

Sepertinya, Marvel akan memposisikan Spider-Man sebagai Iron Man baru seperti terlihat di trailer Spider-Man: Far From Home. Dengan Thor pergi bersama Guardians of the Galaxy dan Captain Marvel tidak bisa membantu, sementara Steve Rogers sudah menjadi kakek-kakek, seseorang harus tampil dan menjadi pahlawan yang dibutuhkan Nick Fury untuk menjaga Bumi.

Peter Parker jelas akan menghadapi waktu yang sulit di Far From Home, tapi tanggung jawab besar diembannya. Tidak ada yang bilang kalau Peter akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tony, tapi dengan mempertimbangkan hubungan dekat keduanya, Spider-Man sepertinya adalah pilihan ideal untuk melakukan yang terbaik.

