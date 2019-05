LOS ANGELES - HartBeat Productions dan CJ Entertainment akan berkolaborasi untuk menggarap ulang film komedi populer Korea Selatan, Extreme Job. Tak sekadar memproduseri, aktor Kevin Hart juga akan membintangi film tersebut.

Sementara itu, Tracy Oliver akan bertindak sebagai penulis skenario dalam proyek remake tersebut. Dia merupakan penulis skenario di balik film komedi Barbershop: The Next Cut (2016), Girls Trip (2017), hingga Little (2019). Sementara Universal Pictures, akan berperan sebagai distributor film tersebut.

“Konsep Extreme Job sangat unik. Aku yakin, Universal Pictures akan mampu menggaet penonton global lebih masif untuk versi remake ini. Aku sangat menantikan saat untuk syuting Extreme Job bersama tim lainnya,” ujar Oliver seperti dikutip dari Variety, pada Kamis (9/5/2019).

Di lain pihak, Kevin Hart mengaku, antusias bisa kembali berkolaborasi dengan Universal dan CJ Entertainment. “Mereka membantu mewujudkan mimpiku menjadi idol K-Pop. Aku juga sangat menantikan tangan dingin Tracy Oliver dalam menggarap naskah Extreme Job,” kata aktor komedi 39 tahun itu.

Film Extreme Job berkisah tentang Chief Go (Ryu Seung Ryong) dan timnya di divisi narkotika Kepolisian Seoul yang berusaha mengungkap kasus peredaran narkoba. Untuk bisa menangkap gembong narkoba Lee Moo Bae (Shin Ha Kyun), mereka terpaksa menyamar menjadi pedagang ayam cepat saji.

Dalam proses penyamaran tersebut, toko ayam cepat saji yang mereka operasikan malah berkembang sangat cepat. Hal ini, membuat anak buah Lee Moo Bae menawarkan Chief Go untuk membuka franchise di beberapa titik.

Ternyata, franchise tersebut hanya dijadikan kedok untuk mendistribusikan narkoba oleh Lee Moo Bae. Saat dirilis pada 23 Januari 2019, Extreme Job membukukan 16,24 juta penonton dengan pendapatan mencapai USD127 juta di Korea Selatan.

Hasil tersebut membuat Extreme Job menjadi film terlaris kedua, di bawah The Admiral: Roaring Currents (2014) yang mencatatkan 17,61 juta penonton. Film remake Extreme Job ini akan menjadi proyek kolaborasi kedua bagi Kevin Hart, CJ Entertainment, dan Universal Pictures setelah Bye, Bye, Bye.

