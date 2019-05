JAKARTA – Gading Marten kini tengah memperingati hari kelahirannya ke-37, Rabu (8/5/2019). Di momen pertambahan usia ini, Gading mendapatkan ucapan dari mantan istrinya, Gisella Anastasia.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Gisel mengajak sang putri, Gempita Nora Marten untuk memberi ucapan kepada Gading. Dalam sebuah video singkat, pasangan ibu dan anak itu pun kompak memanjatkan doa untuk Gading Marten.

Diawali dengan ucapan selamat ulang tahun yang dilontarkan oleh Gempi, pasangan ibu dan anak tersebut pun menyanyikan lagu Happy Birthday To You khusus untuk Gading Marten. Setelah itu, Gisel pun tak lupa memberikan ucapan kepada mantan suaminya yang ia sapa dengan sebutan Papa Ding.

“Happy birthday Papa Ding,” ujar Gisel dalam unggahan tersebut.

Selanjutnya, wanita 28 tahun itu pun memandu Gempi dalam memanjatkan doa terbaik untuk sang papa. Gisel menambahkan doa agar Gading bahagia selalu.

“Semoga, always happy,” lanjut Gisel.

Lewat video tersebut, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2008 itu menyebut bahwa Gempi memiliki sebuah kejutan untuk ayahnya. Lucunya, meski menyebut itu sebagai kejutan, Gempi memberi tahu apa yang akan dia berikan hingga akhirnya video tersebut harus diedit.

“Gempi punya secret untuk Papa Ding ya? Apa itu?” tanya Gisel.

Sementara itu, sebuah ucapan kembali dituliskan Gisel dalam kolom keterangan video tersebut. Gisel juga menambahkan beberapa doa untuk Gading Marten itu.

“Hapy Bday papa ding @gadiiing !!! Wish you all the very best!!! Semoga selalu diberkati apapun yang dikerjakan, amin! Ini ucapan pembukaan dari Gem, nanti ketemu lagi yaa,” tulis Gisel.

“Dia (Gempi) ada surprise buat papanya kemarin bilang mau buat surprise, tapi kok kalau ditanya jujur banget jawabnya. Gempi enggak bisa gimmick-gimmick kayak di tivi hahaha,” pungkas ucapan Gisel ke Gading Marten.

(aln)