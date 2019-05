JAKARTA – Kabar gembira untuk penggemar EXO di Tanah Air. Pasalnya, tiga member grup pelantun Love Shot ini akan menyambangi Jakarta untuk mengisi sebuah acara salah satu produk kosmetik asal Negeri Gingseng tersebut pada 26 Mei 2019.

Tiga personel EXO yakni Kai, Chen dan Suho dipastikan akan hadir untuk bertemu EXO-L (sebutan penggemar mereka) dalam gelaran event fansign dan fanmeeting bertajuk ‘Journey to Nature with EXO in Indonesia’.

Pengumuman akan kehadiran boyband asuhan SM Entertainment ini diungkap oleh Nature Republic, produk kosmetik yang menjadikan EXO sebagai brand ammbasadornya. Kai, Suho, dan Chen akan menyapa fans Tanah Air di Kota Kasablanka.

“Pastikan diri kamu menjadi salah satu Nature Holic beruntung yang bisa menyapa EXO langsung dari jarak terdekat dalam acara yang akan digelar di Kota Kasablanka,” demikian pengumuman dari Nature Republic dikutip Okezone, Senin (6/5/2019).

Para penggemar pun bisa mendapatkan kesempatan bertemu Kai, Suho, dan Chen dengan membeli sejumlah produk dalam kisaran nilai Rp350 ribu. Nantinya akan ada pengundian siapa penggemar yang beruntung untuk bisa bertemu dengan ketiga member EXO itu.

Penggemar pun menyambut baik gelaran fan meeting tersebut dan tak sabar bertemu dengan Kai, Suho, dan Chen. Apalagi ini menjadi kedatangan pertama EXO setelah terakhir kali ke Jakarta dalam acara Music Bank yang digelar pada 2 September 2017.

Setidaknya meski tidak full team hadir ke Jakarta, tiga member EXO ini mampu mengobati rasa rindu penggemar di Tanah Air bukan?

