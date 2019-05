JAKARTA - Setelah sempat menjadi spekulasi di kalangan netizen, kini aktris Sandra Dewi mengumumkan kabar bahagia kehamilan keduanya. Melalui Instagram, istri Harvey Moeis itu mengungkapkan saat ini usia kandungannya telah berusia 6 bulan.

Bersama unggahan foto liburan bersama suami dan anak pertamanya, Raphael Moeis, Sandra Dewi mengungkap bahwa kepergiannya ke Melbourne, Australia, tak sekadar berwisata. Itu merupakan perjalanan babymoon untuk anak keduanya.

“MM is coming soon *6 months pregnant (MM (inisial anak keduanya) akan segera lahir *Hamil 6 bulan,” tulis Sandra Dewi membuka unggahannya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, “Kembali ke Melbourne setelah adik @raphaelmoeis 6 bulan (di dalam) di perut. Sama seperti kakaknya, kami babymoon ke Melbourne saat Rafa berusia 6 bulan di perut Mami.”

Sandra Dewi pun berharap agar usai kelahiran anak keduanya tersebut, dia dan keluarga bisa kembali mengunjungi Melbourne. “Semoga pas adik sudah lahir bisa ke sini lagi berempat ya,” ungkapnya menutup unggahan tersebut.

Sejak diunggah pada 4 Mei 2019, postingan Sandra Dewi itu sudah disukai lebih dari 221.000 kali dan dikomentari lebih dari 1.500 pengguna Instagram. Sebagian besar netizen terkagum-kagum dengan tubuh langsing Sandra Dewi selama hamil.

"Perutnya diumpetin di mana sih? 😂😂😂😂 Sehat-sehat ya bumil. Toss, barengan terus 😂♥️," tulis pesinterton Ryana Dea. Sementara presenter kocak Fitri Tropica mengungkapkan, "Kakak Pai Suchen, sangat bahagia untukmu. Akhirnya publish ya. Buset, (hamil) 6 bulan badannya kayak aku waktu TK. So happy for you. Sehat-sehat selalu."

