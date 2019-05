JAKARTA - Belum lama ini podcast Raditya Dika di YouTube bersama Vidi Aldiano mendapat sorotan netizen. Pada video tersebut, Vidi membahas soal anxiety attack atau serangan kecemasan yang sampai membuatnya pingsan.

Kepada awak media, Vidi pun membenarkan hal tersebut. Ia memang sudah memiliki penyakit tersebut sejak lama namun tak pernah berani bercerita bahkan kepada orang-orang terdekatnya.

"Beberapa bulan lalu gue mengalami anxiety attack yang parah banget mulai ngerasa this isn't right dari situ I seek help, masih nyari bantuan, masih berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri juga, masih self healing lah," kata Vidi saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Andre Taulany Dianggap Lecehkan 2 Ulama, Ustadz Adi Hidayat Beri Respons

Vidi bercerita bahwa ia pernah harus terpaksa membatalkan satu acara karena serangan kecemasan yang dialaminya. Saat itu tubuhnya sampai tidak bisa berfungsi sama sekali.

"Mulainya iya dulu tapi parahnya 5 bulan lalu sampai gak bisa fungsi badan gue. It's a very panic attack, anxiety attack, tapi itu sampai total shutdown badan gue blackout jadi ya lumayan parah sih," ungkapnya.

Baca juga: Ogah Beri Contoh Negatif, Vidi Aldiano Hati-hati Posting di Media Sosial

Sayangnya Vidi Aldiano enggan menjelaskan lebih lanjut terkait masalah apa yang membuatnya sampai menjadi seperti itu. Vidi hanya mengaku dirinya kini tengah mencoba melakukan pengobatan dan banyak bercerita dan berbagi kepada orang lain. (sus)

(kem)