SEOUL - Forbes Korea kembali merilis daftar 40 Selebriti Paling Berpengaruh 2019. Gelar itu diberikan Forbes setelah mengumpulkan data berdasarkan empat indikator utama: pemberitaan media, kegiatan di televisi, keuntungan pendapatan, serta keuntungan iklan dan media sosial.

Perhitungan dilakukan Forbes sepanjang tahun 2018 dan selebriti yang diukur dalam daftar ini meliputi bidang musik, film, televisi, olahraga, dan seni. Tahun ini, ada beberapa pendatang baru, seperti girlband MAMAMOO yang berada di peringkat 29, sementara Hwasa MAMAMOO mendarat di posisi 26.

Selebriti lain yang juga memulai debut mereka dalam daftar ini adalah GOT7, aktor Jung Hae In, dan model Han Hye Jin. Menariknya, tahun ini Song Song Couple (Song Hye Kyo dan Song Joong Ki) harus terdepak dari daftar 40 Selebriti Paling Berpengaruh 2019.

Lalu selebriti mana saja yang berhasil menempati top 3 daftar tersebut pada tahun ini? Berikut ulasan Okezone untuk Anda.

#1. BLACKPINK

Jenie, Jisoo, Lisa, dan Rose memulai debut mereka di industri musik K-Pop pada 8 Agustus 2016, lewat single album ‘Square One’. BLACKPINK sukses menarik perhatian pencinta musik K-Pop lewat Whistle dan Boombayah.

Boombayah bahkan menjadi lagu perdana mereka yang sukses menembus chart Billboard World Digital Songs. Popularitas Jenie cs bahkan membawa mereka meraih trofi Artis Pendatang Baru Terbaik dalam Golden Disc Awards dan Seoul Music Awards ke-26.

Tahun lalu, BLACKPINK memperkuat posisi mereka di pasar Amerika Utara dengan menempatkan Ddu-Du Ddu-Du di peringkat 55 chart Billboard Hot 100. Sementara album ‘Square Up’ mampu menembus posisi 40 chart Billboard 200.

Tak hanya itu, BLACKPINK juga menjadi grup K-Pop wanita pertama yang sukses mendaratkan empat single mereka dalam chart Billboard World Digital Song Sales, pada 2018. Sementara itu pada tahun ini, keempat personel BLACKPINK semakin mengukuhkan posisi mereka di market Amerika Serikat dengan tampil dalam Coachella 2019.

Dalam festival musik tahunan terbesar di Amerika Serikat itu, BLACKPINK membawakan tiga lagu: Kill This Love, Ddu-Du Ddu-Du, dan As If It’s Your Last.

#2. BTS

Tahun 2018 menjadi momen emas bagi BTS karena posisi mereka di pasar internasional semakin kuat. Pada Mei 2018, RM cs merilis album ‘Love Yourself: Tear’ bersamaan dengan penampilan mereka dalam Billboard Music Awards. Kala itu, mereka menampilkan Fake Love, single andalan dalam album tersebut.

Tak hanya sekadar tampil, BTS juga membuktikan memiliki fans yang solid dengan memenangkan kategori Top Social Artist dalam Billboard Music Awards 2018. Penjualan ‘Love Yourself: Tear’ juga terbilang manis, menyentuh 135.000 kopi dan menjadikan grup ini sebagai pemegang rekor album K-Pop pertama dengan penjualan tertinggi di Amerika Serikat.

Sukses album itu, dilanjutkan BTS dengan merilis ‘Love Yourself: Answer’ pada Agustus 2018. Di dalam negeri, album itu terjual lebih dari 1,9 juta kopi. Sementara di Amerika Serikat, ‘Answer’ tercatat sebagai album berbahasa Korea pertama yang sukses meraih sertifikasi Gold dari Billboard.

Tak hanya itu, IDOL yang merupakan track andalan dalam ‘Love Yourself: Answer’ berhasil menduduki peringkat 11 Billboard Hot 100. Selain itu, video musik IDOL ditonton 45 juta kali dalam 24 jam setelah dirilis. Capaian itu membuat IDOL sukses memecahkan rekor MV yang paling banyak ditonton dalam 24 jam, menggeser Look What You Made Me Do.

#3. Wanna One

Sepanjang tahun 2018, Wanna One menjadi salah satu grup K-Pop yang paling banyak diperbincangkan. Alasannya, karena boyband yang lahir dari ajang survival ini harus bubar pada 31 Desember 2018, setelah berkarier kurang dari 2 tahun.

Wanna One memulai debutnya dengan merilis mini album ‘1x1=1 (To Be One)’ serta lagu Energetic dan Burn It Up, pada 8 Agustus 2017. Kemudian grup ini merilis album repackaged ‘1-1=0 (Nothing Without You)’ dengan track andalan Beautiful, pada 13 November 2017.

Pada 19 Maret 2018, perjalanan Kang Daniel cs berlanjut dengan merilis mini album ‘0+1=1 (I Promise You)’ dan lagu Boomerang. Kemudian pada 1 Juni 2018, Wanna One memulai tur global perdana bertajuk ‘One: The World’, di mana mereka mengunjungi 13 kota di dunia.

Kemudian pada 19 November 2018, Wanna One yang diasuh oleh Swing Entertainment itu merilis album studio perdana mereka ‘111=1 (Power of Destiny)’. Album itu merupakan kado terakhir Wanna One untuk penggemarnya jelang bubar, pada 31 Desember 2018.

Wanna One akhirnya mengucap perpisahan dalam konser pamungkas bertajuk ‘Therefore’ yang digelar di Gocheok Sky Dome, Seoul, pada 27 Januari 2019.*