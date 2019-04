JAKARTA - Euforia film Avengers: Endgame turut juga dirasakan oleh selebriti Kylie Jenner. Dia tampak berpose seksi dengan balutan kostum Captain Marvel bersama tokoh Iron Man.

Dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya, Kylie Jenner tampak berpose dengan sesorang di balik kostum Iron Man. Kylie sendiri tak menyebutkan siapa yang tengah berada di dalam kostum tersebut.

Kylie tampak menyandarkan dahinya pada dagu Iron Man. Dia pun menatap salah satu tokoh Avengers itu dengan lirikan mesra. Sementara itu, dalam dekapan Kylie terlihat pula sang putri, Stormi Webster. Stormi pun didandani dengan kostum superhero Thor.

Keharmonisan pun begitu tampak jika melihat foto tersebut. Bahkan, jepretan foto itu pun terkesan unik lantaran mereka kompak mengenakan kostum-kostum tokoh Avengers.

Melengkapi unggahannya, Kylie Jenner menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Dia seakan menyambut kehadiran sekuel film terakhir Avengers itu.

"Happy end game everyone," tulis Kylie.

Tak hanya sampai di situ, Kylie kembali membagikan pose nya bersama sang Iron Man. Kylie tampak duduk di atas mobil mewah yang berwarna senada dengan kostumnya.

Lalu, adik sambung dari Kim Kardashian itu mengarahkan bibirnya kepada sang Iron Man. Kylie seperti tampak ingin mencium super heronya itu.

"You didn't catch iron flame and captain lip kit in the credits ? suck for you (Kamu nggak bisa tangkap Iron flame dan Captain lip kit? Ah, payah kamu)," tulis Kylie Jenner.

