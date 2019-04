JAKARTA - Kehidupan pernikahan Rifky Balweel dan sang istri, Biby Alraen sepertinya masih belum lengkap. Pasalnya, pasangan yang menikah setahun lalu ini belum juga dikaruniai seorang buah hati dalam rumah tangga mereka.

Baca Juga: Marah, Daniel Wenas Tolak Komentari Video Masturbasi di Dunia Maya

Mengusahakan kehadiran buah hati, kini pasangan Rifky Balweel dan Biby Alraen mulai menjalani program kehamilan. Mereka berharap agar segera dianugerahi anak untuk menghiasi hari-hari keduanya.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Biby pun mengumumkan bahwa mereka akan menjalani program tersebut. Dalam foto yang diabadikan di salah satu rumah sakit ibu dan anak yang terletak di Jakarta tersebut, Biby tampak berpose dengan Rifky Balweel dan seorang dokter kandungan.

"Bismillah, pacarannya sudah puas sama suami hehe, sekarang fokus program (kehamilan)," tulis Biby mengawali unggahannya.

Biby pun menambahkan bahwa pose yang mereka tunjukkan menandakan pengharapan mereka. Kompak, ketiganya berharap agar Biby segera berbadan dua sebagai hasil dari program kehamilan yang mereka jalani.

"By the way, itu tangan kita bukan kampanye ya guys, tapi garis 2 alias kehamilan hehe, bantu doa ya semoga lancar dan garis 2 aamiin 🥰🥰," pungkas wanita berhijab ini.

Sekadar mengingatkan, sebelumnya Rifky Balweel sudah memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahannya dengan Risty Tagor, yakni Arsen Raffa Balweel. Namun akhirnya keduanya bercerai di usia pernikahan yang baru menginjak hampir 4 tahun.

Hampir 4 tahun menjalani hari sebagai duda 1 anak, Rifky akhirnya kembali menemukan tambatan hati pada sosok Biby Alraen. Pernikahan keduanya digelar pada 7 Januari 2018 lalu.

Baca Juga: Rifky Balweel Sudah Tak Sabar Dapat Momongan dari Biby Alraen

Meski hubungan Biby dan Arsen sebatas ibu dan anak sambung, namun mereka tampak begitu akrab. Tak jarang, Biby membagikan potret kebersamaan dengan putra sambungnya itu melalui unggahan di Instagram.

(LID)