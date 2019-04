INDIO - Isu perbedaan honor antara Ariana Grande dan Beyonce di Festival Musik Coachella berbuntut panjang. Fans yang mempertanyakan gosip itu diduga melempar pelantun 7 Rings tersebut dengan lemon.

Berdasarkan video yang tersebar di media sosial, insiden pelemparan itu terjadi saat Ariana Grande menyanyikan Right There dan Break Your Heart Right Back. Lemon itu, diketahui mengenai dada mantan kekasih Pete Davidson tersebut.

Menyadari dirinya dilempar oleh lemon, Grande kemudian berkata, “Salah satu dari kalian melempar lemon ke arahku. Si*l.” Namun begitu, insiden itu tak menghalangi musisi 25 tahun tersebut untuk melanjutkan penampilannya.

Pada 19 April 2019, tersiar kabar bahwa Ariana Grande menerima bayaran dua kali lipat dari penampilan Beyonce pada Coachella 2018. Pemberitaan tersebut, sempat membuat marah para penggemar Beyonce.

“Ariana Grande dibayar dua kali lebih besar dari @Beyonce untuk menjadi bintang utama #Coachella membuktikan bahwa keturunan Afro-Amerika harus bekerja keras mencapai setengahnya warga kulit putih,” ujar seorang pengguna Twitter.

Sementara warganet lainnya menuliskan, “Kerja keras Beyonce di dunia musik hanya dihargai 2-3 kali lebih kecil dari Ariana Grande yang dalam setiap pertunjukannya membuat aku muak.”

Namun kemudian isu disparitas honor tersebut ditepis oleh Billboard. Dalam keterangannya, Billboard mengungkapkan bahwa Beyonce menerima bayaran sebesar USD8 juta (Rp112,72 miliar) hingga USD12 juta (Rp169 miliar)untuk mengisi Coachella 2018.

Di lain pihak, The Blast juga melaporkan bahwa Beyonce mendapatkan USD4 juta (Rp56,36 miliar) pada minggu pertama penampilannya. Sisanya, sebesar USD4 juta lainnya dibayarkan setelah penampilannya pada minggu kedua.

“Struktur kontrak Grande bahkan sama persis dengan punya Beyonce pada tahun lalu,” ungkap seorang sumber seperti dikutip dari The Blast.*

