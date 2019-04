LOS ANGELES – Dengan sedikit waktu yang tersisa, Game of Thrones season 8 mencoba memaksimalkan segala kemungkinan untuk melebarkan ceritanya di episode 2. Perkumpulan berbagai karakter penting, ancaman kehadiran Army of the Dead, dan konflik internal dalam beberapa karakter menjadi suguhan menarik di episode kali ini.

Baca Juga: Episode Pertama Game of Thrones Season 8 Tembus 17,4 Juta Penonton

Namun sorotan tentu saja akan jatuh pada lagu yang dinyanyikan oleh Podrick Payne pada episode ke-2 yang berjudul A Knight of Seven Kingdoms ini. Podrick secara mengejutkan menyanyikan lagu berjudul Jenny’s Song, yang rupanya pernah muncul dalam novel George RR Martin, A Song of Ice and Fire. Liriknya berbunyi seperti ini:

High in the halls of the kings who are gone

Jenny would dance with her ghosts.

The ones she had lost and the ones she had found

And the ones who had loved her the most.

The ones who’d been gone for so very long

She couldn’t remember their names

They spun her around on the damp cold stone

Spun away all her sorrow and pain

And she never wanted to leave

Never wanted to leave

Never wanted to leave

Never wanted to leave

Never wanted to leave

Never wanted to leave

Jenny yang dimaksud dalam lirik lagu ini adalah Jenny of Oldstones, istri dari Duncan Targaryen. Jenny of Oldstones juga akhirnya dipakai sebagai judul lagu dari Florence and the Machine yang muncul pada bagian akhir kredit.

Secara mengejutkan, kehadiran lagu ini membawa sebuah teori baru bagi akhir cerita Game of Thrones. Berbagai penggambaran adegan di episode 2 yang menunjukkan pertemuan-pertemuan terakhir para pasangan sebelum bertempur dengan Army of the Dead pada episode selanjutnya.

Tapi cerita Duncan dan Jenny jika diperhatikan sangat mirip sekali dengan kisah kasih Jon dan Daenerys. Duncan sangat mencintai Jenny sampai-sampai memutus pertunangannya dengan seorang putri Baratheon dan menikahi Jenny, melawan keinginan sang ayah. Pada akhirnya, Duncan malah menyerahkan haknya duduk di Iron Throne untuk Jenny.

Pada Game of Thrones episode 2, lagu Jenny’s Song ini diperdengarkan sebelum Jon akhirnya bertemu dan mengakui bahwa ia adalah Aegon Targaryen di hadapan Daenerys. Pertemuan tersebut lantas berakhir dengan tanda tanya apakah Jon akan melakukan hal serupa seperti Duncan kepada wanita yang dicintainya?

Baca Juga: Dilabrak Lucinta Luna, Deddy Corbuzier: Salah Atau Enggak Gua Minta Maaf

Bagian akhir lirik Jenny’s Song berkisah bahwa Jenny berdansa dengan hantu orang yang paling ia cintai di sebuah hall. Lirik ini juga memunculkan teori apakah Jon akan selamat dari Battle of Winterfell sehingga Daenerys akhirnya berdansa seorang diri layaknya Jenny? Simpan semua pertanyaan-pertanyaan dan teori ini karena jawabannya baru akan ditemukan pada episode-episode selanjutnya.

(LID)