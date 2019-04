JAKARTA - Aktris Cinta Laura baru-baru ini menerima screen test untuk sebuah film baru bergenre action. Dalam film tersebut, Cinta diketahui akan melakoni beberapa adegan action, terutama senin bela diri silat.

Berperan dalam sebuah film action, tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi seorang Cinta Laura. Apalagi, adegan yang cukup keras sangat memungkinkan dirinya mengalami cedera.

Ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019), pelantun Guardian Angel ini mengatakan bahwa dirinya tak takut mengalami cedera. Sebab, dirinya yang memang hobi berolahraga selalu mempersiapkan diri sebelum melakoni aktivitas yang berat.

"(Cedera) No untungnya, thanks God, aku enggak pernah punya injury yang parah. Untungnya mungkin karena aku selalu warm up yang benar sebelum melakukan aktivitas, dan aku memang kuat. Jadi enggak pernah cedera," kata Cinta.

Cinta menambahkan bahwa dirinya sempat mengalami cedera di jari tangannya saat masih duduk di bangku sekolah. Kala itu dirinya mengaku tengah bermain basket dan mendapati jarinya mengalami cedera saat ingin melakukan teknik rebound.

"Tapi ya, mungkin zaman dulu saja waktu masih high school aku main basket dan aku pernah rebound bola dan kena jari aku. Dan sampai sekarang jarinya enggak bisa benar-benar lurus haha," paparnya.

"Tapi itu enggak terlalu parah dibanding orang-orang yang harus operasi ini itu, i'm grateful karena enggak pernah benar-benar cedera," pungkasnya.

