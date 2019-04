JAKARTA - Aura Kasih kini tengah menanti kelahiran buah cintanya dari pernikahan dengan Eryck Amaral. Meluapkan kebahagiaannya, Aura pun menjalani sesi foto kehamilan atau maternity bersama sang suami.

Hasil sesi foto tersebut dibagikan Aura melalui unggahan di Instagram pribadinya. Foto yang dibuat dengan latar belakang hitam putih itu tampak memperlihatkan keromantisan pasangan yang menikah pada September lalu tersebut.

Dalam foto tersebut, pemilik nama lengkap Shahiyanny Febria Wiraatmadja itu terlihat mengenakan pakaian tanpa lengan. Busana sederhana tersebut dia padukan dengan celana panjang yang mampu menutupi bagian kakinya.

Sesi pemotretan tersebut juga dijalani oleh sang suami. Eryck tampak bertelanjang dada dan mengenakan celana 3/4. Pose yang diperlihatkan keduanya pun begitu mesra. Aura dan Eryck terlihat saling berpegangan tangan.

Pasangan beda usia ini tampak menyatukan hidung mereka. Keduanya pun saling menatap mesra satu sama lain.

Melengkapi unggahannya, Aura menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. "We don’t meet people for accident. They are meant to cross our path for a reason 🌱 (Kita tidak bertemu seseorang karena kebetulan. Mereka dimaksudkan untuk bertemu kita karena suatu alasan 🌱)," tulis wanita 31 tahun ini.

Pose maternity lainnya pun dibagikan Aura kembali di Instagramnya. Dengan busana yang terlihat masih sama seperti sebelumnya, kali ini Aura dan Eryck tampak berdiri dengan menghadap arah yang sama.

Wanita berdarah Sunda itu tampak beridiri di depan sang suami. Sementara itu, Eryck yang berada di belakang Aura tampak memegang perut sang istri.

Seperti diektahui Aura Kasih dan Eryck Amaral melangsungkan pernikahan pada September 2018 lalu. Pernikahan mereka dilangsungkan di Bangkok lantaran perbedaan kewarganegaraan.

Sementara itu, syukuran pernikahan mereka diadakan pula di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh sahabat dekat Aura seperti Tata Janeeta dan Moammar Emka.

(LID)