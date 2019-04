JAKARTA – Wulan Guritno tengah memperingati hari kelahirannya ke-38. Di hari spesial kali ini, Wulan seakan mengulang kembali kenangan masa kecilnya.

“14.04.1981 - 2019 👑,” tulis Wulan dalam Instagramnya, Minggu 14 April 2019.

Dalam sebuah unggahan di Instagramnya, ibu 3 anak tersebut membagikan dua potret yang disatukan. Foto pertama memperlihatkan Wulan saat masih bayi dan tengah berbaring di tempat tidur.

Pipi bulat yang dimiliki Wulan saat bayi begitu menggemaskan. Belum lagi tatapan lugunya yang ia arahkan ke kamera. Sementara, di foto sebelahnya, tampak potret Wulan saat ini. Berbeda dari saat bayi, istri Adilla Dimitri itu memiliki pipi yang lebih tirus.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam wajahnya, namun kecantikan Wulan sudah nampak terlihat sejak berusia dini. Hal tersebut pun diakui oleh sebagian besar warganet.

“Cantik dari lahir emang,” ujar salah seorang warganet.

“Masha Allah imuut nya kakak Wulan Guritno lagi bayi🌷,” tambah yang lain.

Sementara itu, tak sedikit pula yang mengucapkan selamat ulang tahun pada wanita kelahiran London ini. Berbagai doa terindah pun dipanjatkan netizen untuk sosok aktris yang seakan menolak tua ini.

“Happy birthday dear @wulanguritno 🤗😘 you are a beautiful person inside and out, who deserves only the best. Your mum @deanabattams must be soooo proud of you! 😍 (Selamat ulang tahun @wulanguritno. Kamu memiliki kecantikan luar dan dalam dan pantas mendapatkan yang terbaik. Ibumu @deanabattams pasti sangat bangga denganmu),” tambah netizen lainnya.

