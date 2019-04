JAKARTA – Bentuk tubuh Anya Geraldine menjadi pusat perhatian warganet setelah dara 23 tahun ini membagikan foto seksinya. Dalam foto itu, Anya tampak mengenakan pakaian dengan model terbuka di bagian perutnya.

Foto tersebut dibagikan selebgram ini melalui akun Instagram pribadinya. Dengan pakaian yang dikenakannya, bagian perut serta belahan dada Anya begitu terlihat.

Sementara itu, dia terlihat memamerkan pose menyamping dari arah kamera. Namun, tatapan tajam dari sorot matanya tetap mengarah pada kamera.

Melengkapi unggahannya, pemilik nama lengkap Nur Amalina Hayati ini menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Kalimat yang dia tulis seakan menandakan bahwa wanita berambut panjang ini tengah berbahagia.

“Hope that i'm good enough for you 🕊✨ (Semoga aku cukup baik untukmu ✨),” tulis Anya di Instagramnya, Minggu (14/4/2019).

Dalam waktu kurang lebih satu hari semenjak foto itu diunggah, netizen pun seakan berlomba-lomba ingin memberi tanggapan lewat kolom komentar. Sebagian besar pengikut Anya terlihat sangat memperhatikan bentuk tubuh selebgram itu, terutama bagian perut.

Sayangnya, mereka menilai bahwa Anya tampak gemuk dalam foto itu. Terlebih, perutnya yang terlihat berlipat.

“Itu lohhh lipetannya astaga,” tulis salah seorang warganet.

“Kayak gemukan ya sekarang 😂,” sahut warganet lainnya.

Sementara itu, ada pula yang menilai bahwa bentuk tubuh Anya mencerminkan kebahagiaan yang dia rasakan. “Nyanya (Anya) endut berarti bahagia🙌,” tambah yang lain.

