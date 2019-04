JAKARTA - Ada sebuah momen yang tak biasa dipamerkan model sekaligus bintang televisi, Kim Kardashian dalam instagram storie pribadinya. Dimana dalam unggahan video singkat itu, Kim rupanya tengah berada di Indonesia.

Ya, bersama sang suami, Kanye West, Kim Kadarshian tampaknya sedang berada di Bali. Ubud, tampakn menjadi pilihan Kim Kadarshian untuk menikmati masa berliburnya.

Bahkan lebih dari satu video dibagikan Kim dalam momen tersebut. Dimulai dari membagikan video pemandangan yang serba hijau berupa pepohonan, berpose dengan gajah hingga selfie dengan seorang translator bernama Wayan.

Kim pun kala itu sempat memuji Wayan lantaran dianggap sebagai penerjemah yang baik.

"Best translated! Wayan (penerjemah yang bagus! Wayan)," tulis Kim Kardashian.

Di Bali juga, artis 38 tahun ini sempat menyaksikan pertunjukan tari Bali. Kim tampaknya begitu menikmati momen berliburanya

Sementara itu, pada ungggahan-unggahan selanjutnya, Kim kembali memberikan sebuah kalimat caption. Dalam caption itu, Kim berusaha menikmati waktu berliburnya sebelum menayangkan serial televisi Keeping Up with the Kardashian di Bali.

"Had to come back to Bali right before our KUWTK Bali episode airs (Harus kembali ke Bali sebelum episode KUWTK di Bali)," tulis Kim Kardashian lagi.

Selain mengunggah aktivitas lewat instagram, Kim juga membagikan momen itu dalam cuitan twitter @KimKardashian. Pada cuitan tersebut, Kim membagikan suasana tempatnya menginap.

(edh)