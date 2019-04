JAKARTA – Atta Halilintar baru saja terlihat mengunjungi Audrey yang tengah dirawat di Rumah Sakit Pro Medika, Pontianak. Pria yang dikenal sebagai YouTuber itu menunjukkan rasa simpatinya dengan menjenguk dan membawa hadiah untuk Audrey.

Atta Halilintar kemudian menceritakan kondisi Audrey saat ia bertemu dengan gadis 14 tahun itu. Meski dalam kondisi sakit, Audrey masih menyambut kedatangan Atta dengan senyum di wajahnya.

“Pas Datang ngelihat senyum gembiranya dengan mata yang berkaca-kaca Adek Audrey bilang ASHIAAAAPPP,” tulis Atta di Instagram, Rabu (10/4/2019).

Kedatangan Atta terbukti memberikan semangat untuk Audrey. Dari yang awalnya enggan makan, siswi SMP itu akhirnya mau sedikit memasukkan asupan makanan ke tubuhnya. “Aku terharu dia (Audrey) mau aku suapin makan,” kata Atta.

Atta Halilintar kemudian berjanji akan mengajak Audrey ke Jakarta ketika ia sudah sembuh. Audrey akan diajak melihat aktivitas syuting seorang YouTuber hingga berkunjung ke rumah Atta Halilintar.

“Dia minta diundang ke acara aku dan pngin nge-YouTube. Sekarang aku janji tepatin kalau kamu sembuh. Semoga kedatangan aku bisa bikin kamu semangat ya,” sambung Atta dalam tulisannya.

Melengkapi kisahnya, dalam foto yang diunggah oleh sulung 11 bersaudara ini, ia sengaja menyamarkan wajah Audrey. Padahal, Atta sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga untuk mengunggah foto kebersamaannya dan Audrey.

“Walaupun sudah diizinkan oleh mama dan Audrey, aku posting ulang ya,” kata Atta.

Apa yang dilakukan oleh Atta Halilintar inilah yang kemudian mendapat apresiasi dari warganet, termasuk jajaran artis yang memuji aksi dari aktor 13 The Haunted ini.

“Audrey pasti bahagia pas elu dateng Ta, thank you for sharing this bro,” tulis Anji.

Pujian serupa juga diberikan oleh Astrid Kuya, “Hebat kamu Atta.”

