DENPASAR - Warga Denpasar menyerbu audisi The Voice Indonesia (TVI) yang digelar di Radio Phoenix FM, Jalan Ciung Wanara, Panjer, Kota Denpasar, Bali, Sabtu (6/4/2019). Para muda dan mudi terlihat tersebut rela antre di loket registrasi. Mereka ingin menampilkan bakat bernyanyi yang dimiliki di depan dewan juri. Mereka tentu berharap bisa lolos pada babak berikutnya dalam ajang pencarian bakat tersebut.

"Dari kecil saya suka bernyanyi, sekarang mencoba ikut audisi The Voice Indonesia di Denpasar. Jika nanti bisa lolos ya bersyukur, tapi jika tidak lolos akan berlatih lagi. Semoga nanti bisa lolos agar ada pengalaman lebih," terang salah satu peserta, Lendis Sulvia.

Sementara itu, Elexecutive Produser The Voice Indonesia 2019, Viktor Setiawan, menyatakan kesuksesan program The Voice Indonesia 2018 berhasil mencetak putra Flores sebagai bintang baru. Kini The Voice Indonesia kembali menggelar audisinya untuk musim kedua.

"Audisi yang dimulai pada April ini akan menyambangi 18 kota di seluruh Indonesia. Banjarmasin, Malang dan Denpasar menjadi kota pertama di Minggu ini," ucap Viktor.

Menjadi Home of The Voice membuat GTV berkomitmen untuk terus menyajikan program real talent yang berkualitas. The Voice Indonesia menjanjikan tayangan yang tak hanya menghibur, namun juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mereka yang ingin mewujudkan mimpi.

Mereka yang berusia mulai dari 16 tahun baik solo ataupun duo bisa tampil menunjukan bakatnya karena The Voice Indonesia akan segera memulai audisinya bagi peserta dewasa yang berpenampilan menarik, serta memiliki karakter vokal unik lewat offair auditions yang terdiri dari open audition, special hum dan big auditions.

"Offair auditions ini digelar di delapan belas kota besar, seperti Jakarta. Bandung, Surabaya, Riau, Yogyakarta. Kupang, Denpasar, Medan, Makassar, Flores, Goromalo, Malang. Banjarmasin, Mataram. Karawang. Cirebon, Indramayu dan Majalengka akan mencari idola baru dari seluruh penjuru Tanah Air," ungkapnya.

Ada yang spesial dalam The Voice Indonesia musim kedua ini. Kali ini peserta yang memiliki kemampuan bernyanyi dalam genre pop melayu dan dangdut juga dapat mengikuti audisi ini.

Pada musim The Voice Indonesia 2019 kembali menggaet musisi-musisi Tanah Air sebagai coach tentunya dengan formasi baru yang penuh kejutan. Nantinya para peserta yang lolos harus mengikuti babak demi babak mulai dari Blind Auditions, Knockout, Battle Round, Live Round, Semifinal dan Grand Final untuk bisa keluar sebagai juara.

"Wujudkan impianmu melalui rangkaian audisi The Voice Indonesia 2019 hanya di GTV," tandasnya.

