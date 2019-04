JAKARTA – Penyanyi dangdut Lucinta Luna kini tengah menikmati masa liburannya di Moskow, Rusia. Rupanya, kecantikan pedangdut yang kental dengan isu transgender itu mendapat perhatian warga setempat.

Salah seorang perempuan asal Rusia lantas menghampiri pelantun lagu Jom Jom Manjalita tersebut. Perempuan itu lantas bertanya pada Lucinta Luna pun dari mana asalnya dengan menggunakan Bahasa Rusia.

Dengan bantuan seorang translator, Lucinta pun memahami apa yang ditanyakan wanita tersebut. Namun, jawaban yang dilontarkan Lucinta cukup mencengangkan. Pasalnya, mantan personel Duo Bunga itu tak lantas menyebutkan namanya. Dia justru mengaku sebagai Lisa personel BLACKPINK, girlband asal Korea Selatan.

“I’m form Korea. I’m Lisa BLACKPINK from Korea. You know BLACKPINK?,” ujar Lucinta Luna dan sembari bertanya balik.

Sayangnya, wanita tersebut tak mengerti apa yang diucapkan oleh Lucinta Luna. Hal tersebut lantaran dia tak dapat berbahasa Inggris. Unggahan itu pun lantas dibagikan ulang oleh sebuah akun gosip di Instagram. Serangkaian kalimat pun dituliskan akun tersebut untuk melengkapi unggahannya.

“Ya ampun Mas Fattah jangan buat malu negara🌹🌹🌹 hanya karena kehaluanmu yang sampai ke negara tetangga...😪😪😪,” tulis akun tersebut.

Sejak 16 jam dibagikan, unggahan itu pun kini diramaikan dengan komentar para warganet. Sebagian besar dari mereka seakan kesal saat melihat tingkah pedangdut yang diduga memiliki nama asli Muhammad Fattah tersebut.

“Lisa blackpink hehh bikin malu gua gampar lu. Dia mau comeback jangan bikin nama lisa tercoreng gara-gara lu ya,” ujar salah seorang pengguna Instagram.

Sementara itu, tak sedikit pula warganet yang justru fokus pada orang-orang Moskow lainnya yang berada di belakang Lucinta Luna. Pasalnya, gelagat orang-orang tersebut seakan tengah menertawakan pedangdut yang sempat bersitegang dengan Helmalia Putri ini.

“Sampai orang luar negeri gibah padahal orang luar negeri itu terkenal cuek karena kesibukan masing-masing. Inilah kenapa netizen takut kalo mas Fattah dilepas ke negara sebrang terjadinya gibah tak henti mempertawakan mas Fattah,” sahut warganet lainnya.

