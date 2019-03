LOS ANGELES – Kemajuan dunia teknologi semakin membuat manusia mampu melakukan apa saja yang mereka inginkan, termasuk mengganti jenis kelamin. Asalkan memiliki uang yang cukup, mengganti jenis kelamin bukan hal yang sulit untuk dilakukan di era seperti sekarang ini.

Fenomena mengganti jenis kelamin atau transgender sudah dikenal sejak lama. Beberapa figur publik bahkan tak ragu melakukannya karena merasa bahwa mereka lebih cocok dengan jenis kelamin sebaliknya.

Okezone telah merangkum beberapa nama selebriti Hollywood yang ternyata adalah transgender. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini.

1. Caitlyn Jenner

Terlahir dengan nama Bruce Jenner, Caitlyn resmi mengganti kelaminnya pada tahun 2015. Hal ini cukup mencengangkan mengingat dirinya memiliki reputasi cukup mentereng di dunia selebriti.

Caitlyn sebelumnya adalah atlet Olimpiade dan sudah memiliki istri serta dua orang anak perempuan, Kendall dan Kylie Jenner. Popularitas klan Kardashian – Jenner tak lantas membuatnya malu untuk memutuskan berganti kelamin. Caitlyn memang sedari dulu merasa bahwa dirinya nyaman sebagai seorang perempuan. Namun untuk akhirnya memutuskan menjadi transgender, Caitlyn membutuhkan waktu dan keberanian yang cukup besar.

2. Laverne Cox





Laverne Cox adalah satu dari sekian banyak tokoh ikonik dalam serial Orang Is the New Black adalah Sophia Burset. Perannya begitu padu dan pas ketika dihidupkan oleh seorang transgender bernama Laverne Cox.

Berbeda dengan Caitlyn, Laverne justru menutup rapat informasi perihal proses transformasinya menjadi perempuan. hal itu dilakukan olehnya guna menghindari objektifikasi terhadap para transgender. Maklum saja, Laverne Cox kini juga dikenal sebagai aktivis LGBT. Ia juga menjadi aktris transgender pertama yang mendapat nominasi dalam ajang penghargaan Emmy Awards.

3. Jenna Talackova Siapa yang tak kenal dengan sosok Jenna Talackova? Si cantik ini menjadi topik perbincangan dunia setelah didiskualifikasi dalam ajang Miss Universe Canada pada tahun 2012. Jenna didiskualifikasi karena ketahuan sebagai seorang transgender. Usut punya usut, Jenna memulai transformasinya menjadi seorang perempuan sejak usia 14 tahun. Lima tahun berselang, Jenna pun melengkapi transformasinya dengan melakukan operasi kelamin.