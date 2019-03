SEOUL – Hyeri 'Girls Day' tampaknya segera kembali berakting di layar kaca lewat drama terbaru tvN, Miss Lee. Sumber dalam proyek itu mengungkapkan bahwa Hyeri akan berperan sebagai Lee Seon Shim, karakter utama dalam drama tersebut.

“Lee Seon Shim adalah CEO perusahaan menengah yang memulai kariernya dari bawah. Dia merupakan pemimpin yang begitu peduli dengan karyawannya,” kata sumber tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, pada Jumat (29/3/2019).

Miss Lee adalah drama bergenre office yang mengangkat isu seputar inovasi budaya organisasi di mana setiap pekerja saling menghormati satu sama lain. Apabila Hyeri menerima tawaran tersebut maka ini akan menjadi proyek terbarunya setelah membintangi Two Cops, pada 2017.

Dalam Two Cops, Hyeri beradu akting dengan aktor Jo Jung Suk yang membuatnya sempat dikritik keras oleh netizen. Dia diklaim tak bisa berakting setelah penampilannya di dua drama: Two Cops dan Entertainer, dianggap buruk.

Terkait kritikan tersebut, Hyeri sempat merilis surat permohonan maaf dan berjanji akan meningkatkan kualitas aktingnya. “Aku akan mencoba merenungkan semua kritikan kalian dan berusaha meningkatkan kualitas aktingku ke depannya,” ujar Hyeri kala itu.

Sementara itu, drama Miss Lee dijadwalkan debut di layar kaca pada September 2019. Drama tersebut akan mengisi slot tayang yang nantinya akan ditinggalkan oleh drama When the Devil Calls Your Name.*

