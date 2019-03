JAKARTA - The Voice Indonesia kini telah menemui babak Grand Final. Sebanyak 8 kontestan dari 4 coaches berbeda kini semakin menunjukkan kebolehannya untuk meraih gelar juara.

Membuka babak Grand Final, para coaches pun tampil dengan 2 anak didik masing-masing. Mereka pun begitu kompak saat disandingkan dengan para anak didik.

Tim Armand berkesempatan tampil pertama menyapa penonton. Bersama Virza dan Aldo, Armand Maulana membawakan lagu berjudul Bawa Daku Pergi.

Penampilan mereka pun disusul dengan aksi dari Tim Titi yang menampilkan lagu ciptaan Indra Lesmana bertajuk Dunia Boleh Tertawa. Titi pun turut membawa dua peserta dari timnya yaitu Waode dan Febri.

Selanjutnya tiba saatnya tim dari Vidi dan Nino ikut menyapa penonot Grand Final The Voice Indonesia. Gok dan Philip beserta dua caoches mereka tampil dengan mash up lagu I Don't Mind dan Pandangan Pertama.

Sementara itu, terakhir giliran Anggun C Sasmi yang membawa Rambu Piras dan Ava. Mereka pun menyajikan penampilan yang memukau dengan lagu We Well Rock You.

Pada malam Grand Final ini akan ditentukan empat orang dari tim coaches masing-masing sebagai juara. Penentuan tersebut berdasarkan hasil voting masyarakat terhadap 8 finalis yang tampil berikut ini.

(aln)