SEOUL – Aktris Go Jun Hee akhirnya buka suara soal dugaan keterlibatannya dalam kasus prostitusi Seungri. Lewat Instagram, aktor She was Pretty itu terlihat membalas komentar netizen yang mempertanyakan kedekatannya dengan Seungri dan Choi Jong Hoon.

Meski bukan penjelasan panjang, Go Jun He membalas pertanyaan-pertanyaan netizen itu dengan komentar, “Itu tidak benar.” Seperti diketahui, desas-desus keterlibatan sang aktris bermula dari laporan Unanswered Questions yang ditayangkan SBS pada 23 Maret 2019.

Baca juga: Asyik Joget di Klub Malam, Gaun Gisel Melorot

Dalam laporannya, SBS membeberkan bukti percakapan Seungri dan Choi Jang Hoon pada 2015, yang mengarah kepada seorang artis perempuan. Dalam percakapan itu, diketahui mantan personel BIGBANG itu tengah bertemu dengan investor asal Jepang.

Lewat grup chat yang juga berisi Choi Jang Hoon dan Jung Joon Young, Seungri menyebutkan jadwal perhelatan pesta itu dan meminta beberapa ‘orang’ untuk bersiap. Chat Seungri itu kemudian ditanggapi Jung Joon Young dengan, “Aku akan bilang pada perempuan-perempuan itu untuk datang jam 8 ya.”

Namun Choi Jong Hoon membalas chat tersebut dengan mengatakan, “Si A (menyebut salah seorang artis Korea) sedang berada di New York.” Pesan itu dibalas Seungri dengan, “Dia ke New York lagi?” yang kemudian dibalas mantan gitaris FT Island itu dengan, “Tentu saja. Aktris ini selalu ke luar negeri setiap kali ada waktu libur.”

Baca juga: Go Jun Hee Miliki Kekuatan Supranatural dalam Possessed

Dari bukti percakapan itu, netizen pun mulai berspekulasi siapa aktris yang disebut Choi Jang Hoon itu. Nama Go Jun Hee kemudian mencuat setelah dia diketahui berada di Amerika Serikat pada saat yang sama.*

(SIS)