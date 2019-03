SEOUL - Kabar mengejutkan datang dari Bae Suzy. Lama tak terdengar kabarnya, bintang While You were Sleeping itu dikabarkan meninggalkan agensinya, JYP Entertainment.

Kabar yang beredar mengatakan jika Suzy tidak memperpanjang kontraknya dengan JYP Entertainment. Kontrak mantan member miss A tersebut berakhir dengan JYP Entertainment pada 31 Maret 2019.

Meski masih ada beberapa hari sebelum kontrak berakhir, namun hingga kini belum tercapai kesepakatan baru antara Suzy dan JYP Entertainment. Fakta ini lah yang memunculkan rumor tentang perginya Suzy dari agensi yang sudah membesarkannya itu setelah 9 tahun bersama.

"Kontrak Suzy dengan JYP Entertainment berakhir pada 31 Maret. Dia tidak memperbaruinya dan memilih pindah ke agensi lain," tutur seorang sumber seperti dilansir Soompi, Selasa (26/3/2019).

Hingga saat ini belum ada jawaban apapun dari Suzy maupun JYP Entertainment terkait kabar tersebut. Ini adalah pertama kalinya Suzy dan JYP Entertainment dikabarkan berpisah jalan.

Bahkan saat tiga member miss A lain tak memperpanjang kontrak dengan JYP Entertainment dua tahun lalu, Suzy memilih setia pada agensi yang juga menaungi TWICE tersebut. Mantan kekasih Lee Min Ho itu memilih bersolo karier sebagai penyanyi dan aktris di bawah naungan JYP Entertainment.

Di sisi lain, Suzy saat ini tengah menjalani syuting drama Vagabond yang dibintanginya dengan Lee Seung Gi. Selain itu, ia juga bersiap untuk berlakon di film Mount Baekdu.

