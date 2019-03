SEOUL – Para penggemar drama Korea tampaknya segera bisa menikmati akting Yoon Kyun Sang dalam proyek terbarunya. Dia dikabarkan mendapatkan tawaran untuk membintangi drama terbaru OCN, Mr. Fixed Term.

Kabar tersebut kemudian diamini oleh agensi sang aktor. “Benar bahwa Yoon Kyun Sang mendapatkan tawaran tersebut dan sedang mereviewnya. Namun belum ada keputusan resmi terkait tawaran itu,” ujar Popeye Entertainment seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (25/3/2019).

Apabila Yoon Kyun Sang menerima tawaran drama ini maka dia akan memerankan lakon seorang pengacara yang terpuruk akibat sebuah kasus. Dia kemudian menjadi guru honorer di sebuah SMA yang terkait dengan kasus yang menjatuhkannya.

Meski awalnya menjadi guru untuk alasan yang egois, namun dia mulai menemukan sendiri kejahatan demi kejahatan di sekolah itu. Pria itu kemudian mengulurkan tangannya untuk membantu para korban.

Secara garis besar drama ini akan bercerita tentang para remaja yang lepas dari jerat hukum setelah melakukan kejahatan. Karena mereka masih di bawah umur, para korban pun tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan.

Drama Mr. Fixed Term dikabarkan mulai tayang pada Juli 2019. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak OCN deretan aktor lain yang akan turut membintangi drama ini.

Sementara itu, Mr. Fixed Term akan menjadi drama terbaru Yoon Kyun Sang setelah menyelesaikan penayangan Clean with Passion for Now, pada 4 Februari 2019.*

