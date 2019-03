JAKARTA - Pernikahan menjadi sebuah momen sakral dan bahagia, yang selalu menarik untuk dibahas. Apalagi jika menyangkut pernikahan selebriti tanah air.

Tak semua artis mau dan memilih rekan seprofesi untuk menjadi pendamping hidup mereka. Bahkan beberapa aktris justru lebih banyak memilih menikah dengan seorang pengusaha. Bukan sembarang pengusaha, para suami dari aktris ini justru bisa masuk ke dalam kategori pengusaha kaya raya di Indonesia. Siapa saja ya?

Berikut, empat orang aktris Indonesia yang menikah dengan pria kaya raya:

1. Syahrini

Aktirs sekaligus penyanyi Syahrini, resmi menikah dengan pengusaha muda, Reino Barack pada 27 Febaruari 2019 kemarin. Putra dari Rosano Barack ini ketahui mengelola beberapa buah perusahaan besar, diantaranya PT Global Mediacom dan MNC New Media.

Selain menjadi mengelola perusahaan besar, Reino Barack juga memiliki bisnis yang bergerak dibidang kuliner, seperti Ristirante de Valentini, The Cloud Lounge &Dine, Akira Back, Altuttude at The Plaza, hingga Plataran. Tak hanya itu, Reino juga memiliki bisnis tempat nongkrong anak muda, yakni Proof yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

2. Nia Ramadhani

Aktirs Nia Ramadhani berhasil memikat hati putra bungsu dari pengusaha Aburizal Bakrie, Anindra Ardiansyah Bakrie. Pada 1 Agustus 2010 lalu, keduanya diketahui melangsungkan pernikahan secara besar-besaran di Hotel Mulia.

Ardi Bakrie sendiri merupakan generasi ketiga dari kelompok usaha Bakrie Group. Saat ini dirinya menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Viva Media Baru dan Wakil Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk.

3. Maia Estianty Musisi Maia Estianty sempat mengalami kegagalan rumah tangga bersama Ahmad Dhani. Setelah 12 tahun menikah, keduanya diketahui bercerai dan tak lama setelahnya, Dhani memilih untuk menikahi mantan rekan duet Maia, Mulan Jameela. Setelah 10 tahun berpisah dengan Dhani, Maia akhirnya melepaskan status jandanya dan menikah dengan seorang pengusaha jam tangan keturunan Arab-Jawa, Irwan Mussry. Selain merupakan pengusaha jam tangan mewah dan menjadi CEO dari PT Timerindo Perkasa Internasional, Irwan juga merupakan pemiliki dari gerai kosmetik asal Korea, Laneige dan Innsifree di Indonesia. Tak hanya itu, ia juga terjun ke dunia fashion bersama brand Fendi serta Tory Burch. 4. Krisdayanti Usai bercerai dengan Anang Hermansyah, diva Krisdayanti menikah dengan Raul Lemos. Pria asal Timor Leste tersebut diketahui berhasil merebut hatinya tak lama setelah KD memutuskan berpisah dari pria yang memberinya dua orang anak. Dikutip dari berbagai sumber, Raul Lemos diketahui merupakan seorang pengusaha sukses yang bergerak dibidang kontraktor. Ia bahkan memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor, perdagangan, dan pemasokan. Bahkan perusahan yang didirikan sejak 2013 tersebut sempat mengerjakan sejumlah proyek besar, salah satunua proyek pemasangan paving di halaman kantor Perdana Menteri Timor Leste.