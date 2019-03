JAKARTA – Lucinta Luna yang mengaku telah menikah dengan seorang pria asal Filipina bernama Bii memang cukup menghebohkan publik. Terlebih informasi yang tersebar hanya sekadar pengucapan ‘alhamdulillah sah’ beserta pakaian pengantin.

Namun sensasi Lucinta Luna bukan hanya pernikahannya saja, tetapi juga soal pengakuannya yang pernah dekat dengan sejumlah pesohor Tanah Air. Sebut saja Mike Lewis, Kevin Hilers, Raymond Hartanto yang merupakan adik Boy William, hingga hafidz Fatih Seferagic

Lalu, seperti apa kisah cinta Lucinta Luna bersama para pria yang disebut dekat dengan dirinya? Berikut ulasan Okezone.

1. Mike Lewis

Munculnya nama Lucinta Luna berawal dari unggahan video pelantun Jom Jom Manjalita itu bersama aktor Mike Lewis. Dalam video yang tersebar pada Januari 2018 itu, baik Luna mupun Mike memang terlihat bermesraan dengan pakaian terbuka.

Lucinta pun mengaku jika dirinya sempat menjalin hubungan tapi enggan untuk go public. “Kita dua tahun lalu dekat, tapi enggak mau kasih tahu siapa-siapa, karena dia kan public figure dan aku wanita biasa,” jelas Luna saat diitemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan (25/1/2018).

Namun apa yang dikatakan oleh Lucinta langsung dibantah oleh Mike, ayah satu anak itu mengatakan jika dirinya dijebak oleh sosok yang disebut olehnya itu adalah Ladyboy.

“Video itu diambil dua tahun lalu. Waktu itu dia (Lucinta) diundang ke pesta di rumah sahabatku. Tapi kemudian video itu diedit supaya terlihat lebih mesra ada sesuatu yang terjadi, harus aku akui dia cerdik,” kata Mike Lewis dalam vlog yang diunggah Boy William, (1/5/2018).

2. Kevin Hilers

Pesinetron Kevin Hilers juga menjadi nama yang pernah disebut Lucinta Luna menjalin hubungan dengan dirinya. Bahkan jika Mike Lewis hanya sekadar bermesraan, dengan Kevin, keduanya sudah berciuman dalam video yang tersebar April 2018.

Pihak Lucinta Luna yang diwakili oleh Didi, manajernya mengajui jika sosok dalam video itu benar adalah Luna. Tapi ia meminta masyarakat agar tidak membesarkan hal tersebut.

“Aku melihatnya biasa aja, enggak ada masalah. Menurut aku itu masih wajar, ya ibaratnya film Indonesia saja ada adegan ciuman," ujar Didi saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon.

3. Raymond Hartanto

Terbongkarnya hubungan antara Lucinta Luna dan adik Boy William, Raymond Hartanto bermula saat Boy menyinggung nama Luna di salah satu tayangan YouTube. saat itu Boy ditanya oleh Radit misalnya mereka sedang kencan, siapa yang akan membayar makanan tersebut.

"You know what, kita akan bagi dua, kenapa? Karena terlepas dari isu itu yang ada, gua nggak akan ngajak dia nge-date, at least we just friendship," terang Boy.

Tapi kemudian Lucinta Luna meradang hingga akhirnya membuat insta story soal hubungannya dengan Raymond.

"Dua kali gue di bahas Di channel BW padahal gue enggak pernah nyentil dia," tulis Lucinta Luna.

Ia melanjutkan dengan memasang foto wajah Raymond sambil menuliskan, “Ok deh koko BW kabar adikmu si sipit RH itu kemana ya??" lanjut Lucinta. Namun apa yang dilakukan Luna tidak begitu ditanggapi oleh Boy.

4. Fatih Seferagic

Kini giliran nama hafidz Fatih Seferagic yang diseret Lucinta Luna pernah menjalin hubungan dengannya. Awal Januari lalu, mantan rekan duet Ratna Pandita itu mengunggah isi percakan mesranya bersama Fatih. Tapi kemudian sang hafidz mengelak pernah punya hubungan dengan sosok yang disebut transgender itu.

“Saya bicara dengan Luna selama satu hari sampai saya tahu dia seorang pria. Ini berbulan-bulan yang lalu. Kami tidak bicara sekarang," ungkap Fatih di akun Instagramnya @therealfatih.

Namun Lucinta Luna yang biasa merandang kemudian hanya membalas pernyataan Fatih dengan mengagumi sosok pria tersebut yang dekat dengannya selama 5 bulan.

“Enggak apa-apa dibantah, kamu orang baik kok. Jujur aku sedih, karena saat aku bersama kamu aku diajarkan menjadi orang baik,” tulis Luna di insta stories.