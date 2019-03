JAKARTA – Zhavanya Meidi, member girl band Soul Sister asal Indonesia kini menunjukkan eksistensinya di industri musik Korea Selatan. Lewat girlband Z-Girl, gadis asal Yogyakarta ini pun mulai dikenal di dunia internasional.

Dari pencapaian go internasional ini, Vanya pun menaruh harapan agar dapat menujukkan eksistensinya di berbagai acara musik Korea. Keinginan ini disampaikan Vanya dalam sesi konferensi pers yang dilaksanakan di MNC Studio, Jakarta Barat, Rabu 20 Maret 2019.

“Kita (Z Girl) juga mengharapkan supaya bisa tampil di acara-acara Korea. Jadi, kemungkinan nanti tunggu saja. Rencana pastinya banyak hal, enggak hanya itu, mungkin kita bikin konser atau lainnya,” ujar Vanya kepada awak media.

Selain tampil di acara musik Korea Selatan, berbagai harapan lainnya pun dimiliki oleh gadis 22 tahun tersebut. Bersama kawan-kawannya di Z Girls, Vanya berharap agar karya mereka semakin diapresiasi oleh masyarakat dari di berbagai belahan dunia.

“Semoga kita kedepan bisa berkarya semakin banyak karya kita makin diapresiasi. Dan yang belum tahu jadi lebih tahu karena Z-Pop ini konsepnya berbeda tapi kita tetap menghargai K-pop dan I-Pop. Kita ingin menunjukan kalau kita beda tapi tetap bisa,” tambah Vanya.

Seperti yang diucapkan oleh Vanya, Z-Pop sendiri memiliki perbedaan dengan K-Pop. Perbedaan itu terletak dari penggunaan bahasa dan latar belakang para personelnya.

Jika K-Pop menggunakan bahasa Korea dalam penulisan lirik lagu, lain hal nya dengan Z-Pop yang memakai bahasa Inggris dan lebih universal. Sementara itu, dari segi personel, jika K-Pop mayoritas digawangi oleh orang-orang Korea, lain dengan Z-Pop yang berisikan anggota dari negara yang berbeda-beda.

Z-Pop resmi debut pada 22 Februari 2019 lalu. Lewat debut tersebut, Z Girls memperkenalkan single perdana berjudul What You Waiting For.

(sus)