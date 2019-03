JAKARTA - Ahmad Abdul dan Ghea membuka Mega Konser Dunia Calum Scott yang dihelat di studio 14 RCTI, Jakarta Barat pada Rabu (20/3/2019). Kedua jebolan Indonesian Idol ini membawakan lagu yang bertajuk Shallow di mana lagu tersebut dipopulerkan oleh Lady Gaga dan Bradley Cooper lewat film A Star Is Born.

Dari pantaun Okezone, Abdul yang muncul dari sisi kiri panggung langsung dengan fasih menyanyikan lagu tersebut. Kemudian, suara dari Abdul disambut oleh Ghea. Sontak keduanya terdengar begitu padu berduet melantunkan lagu tersebut.

Sesaat dua jebolan Indonesian Idol ini selesai menyanyikan lagu tersebut. Penampilan selanjutnya, langsung dimeriahkan oleh Gisela Anastasia dengan membawakan lagu Yang Kumau.

Dengan gaun berwarna biru menyala, Gisel tampak anggun diatas panggung. Tak hanya itu, suara khas dari Gisel pun seolah menghipnotis para penonton yang juga ikut bernyanyi bersama dengannya.

Lebih lanjut, setelah Gisel menyanyikan lagu tersebut, muncullah Calum Scott sebagai bintang yang ditunggu-tunggu oleh para penonton. Dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, kehadiran Calum Scott sanggup membuat para penonton bertepuk tangan riuh.

Tidak menunggu lama, Calum Scott langsung menyapa penonton lewat lagu What I Miss The Most sembari diiringi dengan piano. Tak hanya itu, Calum Scott rupanya berhasil membuat suasana begitu meriah diatas panggung.

(ady)