JAKARTA - Jebolan Indonesian Idol 2019, Marion Jola mempunyai proyek baru di industri musik Tanah Air. Dirinya berkolaborasi dengan Near, pencipta lagu Karna Su Sayang.

Marion pun unjuk gigi dengan mengeluarkan suara emasnya ketika jumpa pers kolaborasi bersama Near. Ketika tampil, produser musik ternama, Steve Lilywhite yang pernah menangani U2 sekaligus CEO Jagonya Music & Sport Indonesia memuji Marion Jola.

"She is very fantastic! and really amazing. Itu kenapa saya suka mendengarkan suara dia," ujar Steve Lilywhite di KFC Cideng, Jakarta Pusat.

Mendengar pujian ini, Marion Jola pun tersipu malu. Ia tetap melanjutkan penampilan spesialnya bersama dengan Near.

Bukan hanya memuji Marion Jola, Steve Lilywhite juga mengapresiasi musikalitas Near. Kolaborasi Near dan Marion Jola dipastikan akan menjadi kolaborasi epik di industri musik Indonesia.

"Sejak pertama kali saya mendengar lagu Karna Su Sayang, saya tahu bahwa lagu ini akan menjadi big hit di Indonesia. Near merupakan sosok musisi multitalenta: musisi, penyanyi, produser, dan rapper yang ia buktikan kepada Indonesia dengan bakat dan dedikasinya dalam waktu yang cukup lama," tutup Steve.

(aln)