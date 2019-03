NEW YORK – Rapper Cardi B dipastikan akan memulai debut layar lebarnya lewat film Hustlers bersama aktris Jennifer Lopez. Ditulis dan disutradarai oleh Lorene Scafaria, film ini merupakan adaptasi dari artikel The Hustlers at Scores karya Jessica Pressler.

Kisahnya seputar beberapa strippers (penari telanjang) yang bersatu untuk menguras kekayaan para pria-pria kaya. Menariknya, lewat peran sebagai penari telanjang, Cardi B seperti bernostalgia dengan masa lalunya.

Baca juga: Main Instagram Lagi, Cardi B Umumkan Single Barunya

Seperti diketahui, Cardi B bekerja sebagai penari telanjang di klub Love & Lust di Sunset Park, Brooklyn, pada usia 19 tahun. Dalam wawancaranya dengan The Fader, pemilik nama asli Belcalis Almanzar itu mengaku menjalankan profesi sebagai penari telanjang selama 4 tahun.

Pada 2003, dia memutuskan menjadi selebgram yang membuatnya cukup dikenal publik. Dalam keterangannya, ibu satu anak itu mengaku tak pernah malu dengan masa lalunya sebagai penari telanjang.

“Orang-orang (tampaknya) ingin aku merasa malu dengan kenyataan itu. Tapi, itu tak akan pernah terjadi,” kata Cardi B kala itu.

Dalam Hustlers, Cardi B tidak hanya akan beradu akting dengan Jennifer Lopez. Ada sederet aktris besar lainnya, seperti Constance Wu (Crazy Rich Asians), Mercedes Ruehl (The Fisher King), Lili Reinhart (Riverdale), Keke Palmer (Scream Queens), dan Julia Stiles (Riviera).

Baca juga: Malu-Malu, Erevano Ungkap Kedekatan dengan Chaca "Trio Macan"

Deadline bahkan melaporkan, aktris Trace Lysette (Transparent)tengah dalam tahap negosiasi untuk bergabung dalam proyek tersebut. “Aku sangat senang mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan sederet aktris hebat. Aku tak sabar untuk memulai syuting akhir minggu ini,” ujar Scafaria sang sutradara.

(ady)