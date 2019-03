JAKARTA - Liburan musim panas sering kali dijadikan momen terbaik untuk keluarga berkumpul bersama. Pergi berkumpul dengan orang-orang tercinta menjadi semakin lebih nikmat ketika dilewatkan di sebuah tempat yang jauh dari kebisingan kota.

Keluarga kecil Gabe Wilson (Winston Duke) pun memilih hal sama untuk liburan musim panas mereka tahun ini. Gabe mengajak kedua anaknya pergi berlibur ke Saint Cruz, tempat di mana sang istri, Adelaide (Lupita Nyong'o), tumbuh dan besar.

Niatan awal pergi berlibur dan bersenang-senang jelas hancur berantakan ketika teror horor dari kembaran keempatnya muncul di rumah tersebut. Gabe dan Adelaide pun mulai merasakan hidup tak tenang dengan kehadiran manusia-manusia yang menyerupai wujud mereka ini.

Sutradara sekaligus penulis skenario Jordan Peele, memang sudah terbiasa dengan tema-tema film seperti ini. Sebelumnya, Peele pernah merilis Get Out yang juga mengantar dirinya mendapatkan Piala Oscar.

Sebagai seorang sutradara, Peele tentu banyak mengalami peningkatan dalam membuat filmnya. Salah satu yang paling terasa dari film Us adalah cara dirinya mengarahkan setiap pemain agar tampil dengan sangat luwes. Karakter-karakter utama di film ini terlihat apik dengan porsinya masing-masing. Namun pujian utama tetap harus disematkan kepada Lupita Nyong'o yang membuktikan kelasnya sebagai aktor wahid. Rasa-rasanya akan sulit untuk menandingi Lupita dalam ajang-ajang penghargaan perfilman di tahun 2019 ini.

Peningkatan lain dari Peele di film ini adalah penggunaan musik-musik yang mencekam dan membawa ambiance penonton kepada teror horor yang ingin disampaikannya. Nada-nada yang cukup 'mengganggu' ditambah dengan jumpscare merupakan formula unik Peele untuk membuat penonton terkejut.

Sayangnya, beberapa kali Peele terlihat merusak apa yang sudah ia bangun sejak awal. Komedi yang coba dimasukkan terkadang malah merusak momen-momen genting di dalam film. Okezone mencatat ada beberapa kali adegan menegangkan yang dibangun secara halus melalui sekuen-sekuen keren dan musik-musik mencekam lalu hancur sekejap karena dialog-dialog receh dari karakter Gabe.

Berbeda dengan Get Out, film Us justru memiliki cerita yang sedikit lebih rumit untuk dicerna. Apalagi Peele menyematkan beberapa twist yang membuat penonton harus bisa mengawasi jalan cerita dari awal sampai akhir. Namun di sisi lain, Peele acap gagal membuat pandangan penonton tetap kepada layar lantaran gaya penceritaan yang terlalu bertele-tele.

Okezone memberikan nilai 7 untuk keseluruhan film Us. Kualitas akting memukau para pemain, scoring menarik di sepanjang film, dan sinematografi kelas atas yang ditampilkan menjadi poin-poin utama Jordan Peele dalam menebar teror horor terbarunya. Saksikan Us yang akan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai hari ini, Rabu (20/3/2019).

(ady)