LOS ANGELES - Scott Derrickson dipercaya Marvel Studios untuk menggarap Doctor Strange 2. Dalam kesempatan ini, Scott pun mengeluarkan teka-teki soal kehadiran salah satu tokoh kuat di dunia Marvel, yaitu Namor.

Kehadiran Namor sendiri sebelumnya telah disinggung oleh Kevin Faige selaku Presiden Marvel Studios. Ia menginginkan tokoh Namor hadir untuk menghiasi Marvel Cinematic Universe.

Namun kenginan Kevin Feige untuk menghadirkan Namor mendapatkan tantangan. Sebagai Presiden Marvel Studios, tak serta merta membuat Kevin Feige mudah membawa Namor dalam MCU. Sebab ada beberapa kendala administratif yang harus diselesaikan.

"Jadi begini, ada keterikatan (kontrak) yang membuatnya sulit dihadirkan. ​​Ada kontrak lama yang masih melibatkan pihak lain, yang berarti kita perlu menyelesaikan masalah sebelum kita melangkah. (menempatkan) Namor sebagai lawan dari Iron Man atau salah satu Avengers atau karakter Marvel lainnya di mana kita bisa memasukkannya," jelas Kevin seperti dilansir dari Movieweb.

Sebelumnya, Scott Derrickson pernah mengunggah gambar Namor dalam media sosialnya. Scott mengunggah Dokter Stephen Strange yang sedang didekati Namor ketika sedang berada di bawah air. Gambar itu berasal dari serial Fear Itself 2011: The Deep # 1.

Alternatif lain, Namor pernah diisukan untuk hadir dalam Blackpanther 2. Namun hingga saat ini belum jelas apakah Namor juga akan hadir melawan Raja Wakanda sebelum hal itu diresmikan oleh Kevin Feige sendiri.

Namor sendiri merupakan antihero karya Bill Everett dari Funnies Inc. Ia seorang mutan yang hidup di bawah air. Dalam perjalanan ceritanya Namor pernah hadir dalam cerita The Avengers, X-Men, Fantastic Four, Defenders, dan the Invaders.

