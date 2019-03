JAKARTA - Babak Live Round 2 The Voice Indonesia akan digelar pada Kamis 14 Maret 2019 mendatang di GTV. Ke 16 kontestan diketahui akan kembali tampil untuk menarik perhatian para juri, sebelum masuk ke babak berikutnya.

Meski persaingan antar kontestan cukup terasa, bukan berarti mereka tak menjalin persahabatan. Jalinan pertemanan akrab pun nampak dilakukan oleh Kevin, Virza, Waode, dan Daniel.

Dalam vlog di akun Youtube Channel The Voice Indonesia, keempatnya ditantang untuk melakukan challenge bernyanyi sambil meniru gaya orang lain. Tak hanya itu, mereka juga diwajibkan bernyanyi dengan mulut yang penuh dengan makanan, mirip Chubby Bunny Challenge.

Tanpa malu, keempatnya nampak asyik menyanyikan lagu-lagu yang mereka pilih. Virza dengan Shallow menyanyikan lagu milik Lady Gaga featuring Bradley Cooper, Kevin dengan I Want It That Way milik Backstreet Boys, Waode dengan Jaran Goyang, hingga Daniel yang meniru gaya bernyanyi dari Rambu.

Penasaran dengan penampilan ke 16 kontestan The Voice Indonesia? Saksikan babak Live Round 2 The Voice Indonesia pada Kamis 14 Maret 2019 pukul 19.30 WIB hanya di GTV!

