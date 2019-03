JAKARTA - Anggota Team Titi DJ, Waode tampil begitu luar biasa di Babak Live Round The Voice Indonesia, Kamis (7/3/2019). Menyanyikan lagu I'll Never Love Again dari Lady Gaga, aksi panggung kontestan asal Baubau mendapat standing oviation dari kelima coach.

Saking apiknya, Titi DJ selaku coach Waode bahkan sampai dibuat menangis.

"Bagus banget ya ampun," tuturnya seraya menitikkan air mata.

Tak berhenti sampai disitu, Titi DJ juga naik ke panggung untuk menghampiri Waode. Tanpa ragu, Titi memeluk anak asuhnya yang malam ini tampil sangat brilian.

"Dari tadi itu nahan napas, nahan emosi. Ini kan lagu yang sangat khas Lady Gaga. Tapi dari latihan saya lihat Waode sudah bikin lagu ini jadi lagunya dia," kata dia.

Terakhir, Titi DJ pun meminta para pemirsa The Voice Indonesia untuk memberikan vote bagi Waode. Dengan penampilan sebagus itu, tidak ada alasan untuk memberikan vote bagi Waode menurut versi Titi.

"Vote ya, vote, vote. Harus vote Waode," tandasnya sambil berjalan kembali ke kursi coach.

