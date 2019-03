JAKARTA - Film Dilan 1991 baru saja mencetak sejarah baru dalam dunia perfilman Indonesia. Film yang dibintangi oleh Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan dan Vanesha Prescilla ini menjadi film Indonesia dengan pendapatan Opening Day terbesar sepanjang masa, bahkan mengalahkan film luar yang tayang di Indonesia.

Tak hanya itu saja, Film Dilan 1991 juga menorehkan prestasi sebagai film tercepat yang meraih angka satu dan dua juta penonton. Dalam hal ini Dilan berhasil mengalahkan prestasi yang sebelumnya diraih oleh Warkop DKI Reborn.

Kesuksesan manis Film Dilan 1991 nyatanya tak membuat semua pihak senang. Berdasarkan cuitan Robert Ronny, ada beberapa pihak yang justru mencibir Dilan 1991 karena kesuksesan itu.

Twit Robert pun mendapat perhatian dari salah satu aktor Indonesia, Joe Taslim. Pemain film The Night Comes for Us ini mengaku kesal dengan iklim buruk persaingan di industri film nasional.

"Ups!! 🤤🤭 Yah Masih suka perang di kolam sendiri susah maju, siapa aja yg berenang lebih bagus tepuk tangan dong dan berlatih lebih baik, gitu baru bisa maju. Jangan liat ada yg berenang lebih depan mau ditenggelamkan. Ayolah stop hating your self, love your self ❤️," balas Joe kepada twit Robert.

Sebagai aktor yang sudah berkelana di industri film luar, Joe Taslim memang sangat menyayangkan pola pikir mereka yang masih iri dengan kesuksesan orang lain. Pemikiran-pemikiran seperti itu sudah seharusnya dihilangkan demi memajukan industri filmnya sendiri.

"Kita ini kebanyakan masih mengibaratkan sukses itu seperti layang layang, kita kejar dengan tertawa gembira bersama tapi pada saat salah satu dari kita mendapatkan layang layang itu, supaya adil semua akan setuju untuk dirobek saja jadi sama rasa untuk gagal bersama," tutup Joe Taslim.

