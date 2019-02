JAKARTA - Satu-satunya kontestan dari team Vidi Nino, yakni Kevin, berhasil melaju ke babak Live Round The Voice Indonesia. Membawakan lagu milik Boyzone berjudul I Wan't It That Away bersama Niel, Kevin berhasil unggul dan menjadi satu-satunya kontestan dari team Vidi Nino.

Saat tampil dihadapan para coach, Kevin dan Niel bisa dikatakan cukup membuat kagum. Pasalnya, keduanya sempat menampilkan koreografi sederhana yang cukup membuat suasana panggung Battle Round menjadi menyenangkan.

"Melihat kalian berdua di babak battle, membuat kata battle menjadi menyenangkan. Jadi bukan sesuatu yang menegangkan, tapi saat melihat kalian battle jadi sesuatu yang playfull. Jadi harusnya tanding di ring tinju, eh taunya malah koreo bareng. Itu yang saya lihat," puji Titi DJ.

Sayangnya, Vidi Aldiano dan Nino Kayam harus memilih satu diantara dua kontestan di timnya untk melaju ke babak Live Round. Sehingga Niel harus pulang dan tak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya.

Hal sama juga dirasakan Eunice, kontestan asal Surabaya. Ia harus kembali pulang usai kalah telak saat melakukan battle dengan Angreiny lewat lagu Cinta dari GAC.

Saat menyanyikan lagu dari Gamal, Audrey, dan Cantika tersebut, kedua peserta dari team Titi DJ terlihat kurang maksmal. Bahkan ada salah satu pesan dari sang coach yang tidak dilakukan oleh mereka.

"Kok bagi suaranya enggak jadi? Ada beberapa hal yang enggak kalian lakukan. Apa lupa atau janjian ubah saja atau apa. Apakah ada perubahan?," tanya Titi DJ.

"Kok kalian jadi banyak nyanyi bareng? Padahal ini kan babak battle,sementara saya harus memilih. Jadi saya memilih Angreiny, tapi dengan catatan diperbaiki ya. Harus benar-benar diingat dan didengar ya!," tukasnya.

(edh)