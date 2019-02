SEOUL – Drama terbaru tvN, WWW, telah menemukan deretan pemeran utamanya. Setelah Im Soo Jung, kini giliran Jang Ki Yong, Lee Da Hee, Jeon Hye Jin, dan Ji Seung Hyun yang memastikan keterlibatan mereka.

Serial WWW merupakan drama romantis tentang perempuan yang bekerja di sebuah perusahan daring raksasa dan kisah cintanya di dunia nyata. Dalam drama ini, Im Soo Jung akan berperan sebagai Bae Ta Mi, perempuan karier yang sangat kompetitif.

Bae Ta Mi merupakan manajer di web portal terbesar di Korea bernama Unicorn. Baginya, pekerjaan selalu menjadi prioritas dibandingkan kehidupan pribadinya. Namun semua itu berubah ketika dia bertemu Park Mo Geon.

Karakter Park Mo Geon yang akan diperankan oleh Jang Ki Yong itu digambarkan sebagai CEO dan produser jenius dari sebuah perusahaan yang memproduksi musik untuk games. Dia kemudian jatuh hati pada semangat kompetitif Bae Ta Mi.

Semantara itu, Lee Da Hee akan berlakon sebagai Cha Hyun, manajer di perusahaan bernama Baro yang tercatat sebagai web portal peringkat kedua di Korea Selatan. Dia merupakan mantan atlet judo yang terkenal emosional dan dikenal sebagai penggemar drama.

Dalam kehidupan asmara, Cha Hyun dikenal tak pernah bertahan lama dalam sebuah hubungan. Dia juga pernah merasakan diselingkuhi oleh salah satu mantan kekasihnya.

Sementara itu, aktris Jeon Hye Jin akan berperan sebagai Song Ga Kyung, direktur Unicorn sekaligus atasan Bae Ta Mi. Dia kemudian dijodohkan dengan Oh Jin Woo yang diperankan oleh aktor Ji Seung Hyun, pewaris dari KU Group.

Drama WWW akan disutradarai oleh Jung Ji Hyun, yang sebelumnya pernah menggarap Mister Sunshine. Sementara skenarionya ditulis oleh Kwon Do Eun, yang memulai kariernya sebagai asisten Kim Eun Sook, penulis skenario di balik Descendants of the Sun.*

(SIS)