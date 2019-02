JAKARTA - 14 peserta Rising Star minggu ini kembali bersaing mendapatkan kursi terakhir untuk melaju ke babak Play Off. Sayangnya, hanya tujuh buah kursi tersisa yang akan diperebutkan oleh 14 kontestan yang tampil malam ini.

Babak final duel malam inipun diketahui merupakan gerbang terakhir menuju ke babak play off. Alison Voice, Yayang, Bagus, Waode, Jacqueline, Siti Rosalia, dan Umey, pada malam ini harus berjuang melawan Vadhlil, Alya, Igan, Salwa, She's Bro, Karen, dan Elvan.

Penampilan Rising Star Indonesia 2018 malam ini dibuka dengan penampilan dari Salwa Jasmine yang berduel melawan Waode Hasriani. Gadis berusia 17 tahun ini diketahui menyanyikan Rumor Has it milik Adele dan mendapatkan voting sebesar 74 persen.

Bahkan Yovie Widianto sempat memberikan standing applause kepada Salwa.

"Membuka malam ini menurut aku, kamu tampil cukup bagus. Pasti pertama selalu deg-degan dan ini lagu Adele sebenarnya banyak yang bisa kamu lakukan. Aku puas, tapi blm terpukau. Nextnya aku masih mau melihat yang lebih, kamu harus maksimalin untuk punch line dan bikin tercengang. Nah hal itu yang harus ditekan. tapi kamu cukup bagus," kata Judika.

Penampilan Salwa malam ini rupanya tak membuat Waode mampu melampaui jumlah persentase dari gadis asal Malang tersebut. Pasalnya, persentase dari Waode Hasriani hanya berselisih satu persen dari Salwa saat membawakan lagu dari Jordan Hill berjudul Remember Me This Way.

"Enggak apa-apa ya, namanya juga rejeki dan itu juga bikin kamu ngerasa pede untuk.. Bukan mundur, tapi tertahan langkahnya. Angka 73 bukan angka yang kecil. Menurut aku itu adalah sebuah kesuksesan meski bukan rejekinya. Tapi ini adalah pengakuan dari masyarakat Indonesia untuk kamu bisa punya jalan lain," tutur Rossa.

Peserta asal Bekasi, Karen Claudia, juga harus menghentikan langkahnya sampai di babak final duel malam ini. Ia diketahui hanya bisa mendapatkan vote sebesar 76 persen, dan tak sanggup mengalahkan Siti Rosalia dengan 83 persen.

Karen diketahui membawakan lagu dari Sam Smith berjudul Lay Me Down, yang menurutnya merupakan lagu kenangannya bersama sang mantan.

Sayang, tingginya persentase Karen, tak sanggup untuk mengalahkan Siti Rosalia lewat Menghujam Jantungku dari Tompi. Meski begitu, pujian diketahui didapatkan Karen dari Ariel NOAH.

"Kalau saya senang ada penyanyi yang bagus terus tapi berproses. Ada progresnya, dan itu saya lihat di kamu. Jadi kamu itu dari bagus, makin bagus, makin bagus," ucap Ariel.

