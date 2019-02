JAKARTA - Nadine Woworuntu menjalani debut perdananya di dunia seni peran dalam film Anak Hoki. Dalam film yang terinspirasi dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ini Nadine berperan sebagai Eva.

Meski baru pertama kali bermain film, Nadine tetap mendapat dukungan penuh dari pihak keluarga. Sang ayah, Jeffy Woworuntu, bahkan banyak memberikan pepatah agar putrinya bermain apik dalam film tersebut.

"Papah cuma bilang, akting senatural mungkin. Karena itulah di dunia film ya aku baru belajar. When you acting don't look like acting. Saat lu berakting, nggak boleh lu keliatan akting, harus misalkan jadi Eva jangan keliatan kayak dibikin-bikin," kata Nadine saat ditemui di Jakarta Selatan.

Berakting untuk pertama kalinya di depan kamera tentu bukan pekerjaan mudah bagi Nadine. Salah satu faktor tersulit yang ia temui adalah harus melepaskan karakter sendiri dan membaur menjadi Eva.

"Bayangin aja aku udah 23 tahun berdiri sebagai Nadine dan gua musti ninggalin Nadine itu sebagai Eva. Jadi, menurut aku itu tantangan besar," ucapnya.

Berbeda dengan A Man Called Ahok yang diperankan oleh Daniel Mananta, peran utama film Anak Hoki dibintangi oleh Kenny Austin. Film ini rencananya akan mulai tayang pada tanggal 21 Februari 2019

(edh)