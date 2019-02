SEOUL – Aktris Jang Nara bersiap untuk lakon terbarunya di layar kaca. Meski drama The Last Empress yang diperankannya baru akan selesai pada 21 Februari 2019, namun dia dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bermain dalam drama VIP.

Kabar itu kemudian diamini oleh agensi sang aktris. Lewat keterangan persnya, agensi tersebut mengungkapkan, “Jang Nara mendapatkan tawaran untuk membintangi drama terbaru SBS berjudul VIP dan saat ini tengah mempertimbangkannya.”

Di lain pihak, aktor Lee Sang Yoon juga tengah mempertimbangkan untuk bermain dalam judul drama yang sama. Kabar tersebut disampaikan agensi sang aktor, J-WIDE Company, pada 16 Januari 2019.

Apabila bintang All The Butlers tersebut menerima peran tersebut, maka ini akan menjadi proyek akting perdananya di layar kaca setelah membintangi About Time, pada semester I 2018. Saat ini, Lee Sang Yoon tengah disibukkan dengan kegiatan syuting film terbarunya, Okay Madam.

Mengusung genre misteri, VIP berkisah tentang perempuan pekerja yang menghadapi berbagai permasalahan dalam kariernya dan memutuskan untuk terus bangkit. Dalam drama ini, Jang Nara ditawarkan untuk berperan sebagai Na Jung Sun.

Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan dan istri yang memiliki kepribadian ceria untuk menutupi luka masa lalunya. Sedangkan Lee Sang Yoon akan berperan sebagai Park Sung Joon, suami Na Jung Sun.

Meski belum diketahui detail mengenai proyek ini, namun drama VIP dijadwalkan tayang pada awal Agustus 2019.*

