JAKARTA - YouTuber yang tergabung dalam Skinnyindo24, Andovi Da Lopez, ditunjuk langsung oleh penulis novel fenomenal Dilan 1991, Pidi Baiq, untuk bermain dalam sekuel Dilan 1990. Setelah melakukan seleksi secara online, adik dari Jovial Da Lopez ini diketahui berhasil mendapatkan peran sebagai mas Herdi.

Bisa bergabung dalam sekuel film yang sempat meraih 6,2 juta penonton pada 2018 lalu, tentu membuat Andovi merasa bahagia sekaligus kaget. Bahkan ia berusaha untuk menampilkan kemampuan terbaiknya dalam Dilan 1991 nanti.

"Film nomor dua terlaku di Indonesia. Jujur pertama kali di calling, jujur sangat-sangat kaget," ungkap Andovi dalam konfrensi pers perilisan trailer film Dilan 1991 di Kemang, Jakarta Selatan.

"Pas pertama ketemu di big gathering deg-degan, dan saya sebagai anak bawang disini tapi seperti yang Iqbal bilang i did my best," sambungnya.

Meski bukan merupakan tokoh utama dalam Dilan 1991, karakter mas Herdi tentu sangat dinanti-nantikan dan membuat penasaran para Dilaners. Sebab, mas Herdi diketahui merupakan suami dari Milea beberapa tahun usai dirinya putus dengan Dilan.

Mengetahui bahwa dirinya ditunjuk untuk memerankan sosok suami dari Milea, Andovi yakin bahwa akan ada pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat. Namun Dovi mengaku santai lantaran terbiasa menerima komentar negatif dari para netizen.

"Banyak yang bakal enggak setuju gue jadi mas Herdi, gue ngerti banget. Apalagi tokoh Herdi ini lumayan gimana banget. harusnya orang yang lebih ganteng dan blablabla," paparnya.

"Tapi karena saya sudah sangat lama di YouTube, jadi sudah biasa di hate hate," tandasnya.

Dilan 1991 masih bercerita tentang hubungan asmara antara pasangan kekasih Dilan dan Milea. Berbeda dengan Dilan 1990 yang banyak menampilkan kebahagiaan pasangan ini, mulai dari masa pendekatan hingga jadian. Dalam Dilan 1991 emosi penonton justru dibuat naik turun lantaran konflik yang terjadi diantara mereka.

Film yang akan tayang serentak pada akhir Februari 2019 mendatang ini diketahui akan dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan (Dilan), Vanesha Prescilla (Milea), Debo Andryos (Nandan), Yuriko Angeline (Wati), Zulfa Maharani (Rani), Gusti Reyhan (Akew), Brandon Salim (Beni), Giulio Parengkuan (Anhar), Omara Esteghlal (Piyan), dan sederet pemain baru seperti Andovi Da Lopez (Mas Herdi), Maudy Koesnaedi (Tante Anis), Jerome Kurnia(Hugo), hingga Bucek Deep (Ayah Dilan).

(edh)