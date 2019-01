LOS ANGELES - Kisah hidup J.R.R. Tolkien atau lebih dikenal sebagai Bapak Lord of the Rings akan diangkat ke dalam sebuah film biopik. Fox Searchlight selaku rumah produksi yang menaungi sudah menetapkan tanggal perilisan film ini pada 10 Mei 2019.

Baca juga: Unggah Foto Bercadar, Tatapan Tajam Vebby Palwinta Mengalihkan Dunia

loading...

Film yang disutradarai oleh Dome Kurakoski ini akan mengeksplor kehidupan Tolkien di masa muda saat ia menemukan persahabatan, cinta, dan inspirasi artistik sebelum menulis novel terkenalnya. Pengalaman Tolkien selama Perang Dunia I juga akan dibahas karena pengalaman ini cukup berpengaruh terhadap tulisannya dalam Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring.

Selain pengumuman tanggal perilisan, nama para pemain yang akan beraksi di film ini juga sudah ditetapkan. Nicholas Hoult akan berperan sebagai Tolkien bersama beberapa pemain lain seperti Lily Collins, Colm Meaney, Anthony Boyle, Patrick Gibson, Tom Glynn-Carney, Craig Roberts, Laura Donnelly, Genevieve O’Reilly, Pam Ferris and Derek Jacobi.

Naskah skenario film ini telah ditulis oleh duet David Gleeson and Stephen Beresford. Sementara itu Peter Chernin akan bertindak sebagai produser bersama dengan Chernin Entertainment.

Baca juga: Ikutan #10yearschallenge, Christian Sugiono dan Titi Kamal Pamer Foto Ciuman

Film biopik J.R.R. Tolkien sebenarnya sudah rampung sejak bulan Desember lalu. Namun Fox Searchlight baru menemukan slot untuk perilisan pada bulan Mei mendatang.

Keputusan merilis di bulan Mei tak lepas dari jadwal beberapa film Fox Searchlight lain yang sudah selesai diproduksi. Tahun ini Fox setidaknya akan merilis The Aftremath, Detective Pikachu, dan The Hustle.

(ady)