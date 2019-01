CALIFORNIA – Aktor Tom Holland baru saja mengabarkan trailer film The Spider-Man: Far From Home akan segera rilis, mengutip Comic Book pada Selasa (15/01/19).

Dalam sebuah postingan di akun Instagramnya, Tom mengunggah sebuah foto yang menunjukkan waktu trailer dari The Spider-Man: Far From Home akan rilis.

Dalam postingannya itu tertulis bahwa trailer akan rilis di Instagramnya pada 15 Januari 2019 pukul 5.45 pagi waktu pasifik.

Sebelumnya, sebuah postingan penggemar Marvel Comic Universe yang viral telah menuntut perilisan trailer film ini dilakukan pada awal minggu ini. Lalu, Holland me-retweet video tersebut dan membuat janji dengan mereka jika ia akan bertanya kepada Sony Pictures apakah hal itu bisa dilakukan.

Trailer itu sendiri pertama kali ditampilkan secara eksklusif untuk para penggemar yang hadir di Comic Con Experience (CCXP) pada Desember 2018 lalu di Sao Paulo, Brasil. Menurut Kevin Feige dari Marvel Studios, plot dari film Spider-Man ini akan menjadi lakon pada judul film dalam lebih dari satu cara.

Selain Holland yang akan kembali memerankan Peter Parker, aktor Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau, Michael Keaton, Samuel L. Jakson, dan Cobie Smulders diatur untuk mengulangi peran mereka dari Spider-Man: Homecoming di film ini.

Aktor lainnya termasuk Jake Gyllenhaal, akan memerankan penjahat serial Spider-Man yang ikonik, Mysterio.

Sebelumnya aktor Gyllenhaal telah menggoda para penggemar dengan memberikan spoiler. Aktor 38 tahun itu mengatakan bahwa ia dan Holland (Spider-Man) sebenarnya akan secara singkat bergabung untuk melawan kelompok yang disebut Elementals.

"Ada ancaman terhadap dunia, Elemental, makhluk elemental," jelas Gyllenhaal saat menghadiri CCXP.

"Dan Mysterio adalah seseorang yang tahu tentang mereka dan ingin memastikan bahwa dunia aman dari mereka. Dan Nick Fury memintanya untuk datang dan membantu karena dialah satu-satunya yang benar-benar mengerti mereka. Dan kemudian dia bergabung dengan lingkungan yang ramah Spider-Man dan sayangnya harus menjadikannya lebih dari sekedar lingkungan yang ramah, Spider-Man," tutup Gyllenhaal.

