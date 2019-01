SINGAPURA – Banyak cara yang dilakukan fans untuk mengungkapkan rasa cinta mereka kepada sang idola. Tak jarang, langkah yang diambil terbilang ekstrem. Seperti yang dilakukan Michelle Tan, salah satu fan BTS asal Singapura.

Remaja 18 tahun itu, bahkan rela merajah lengannya dengan wajah Jeon Jungkook ‘BTS’. Mengutip AsiaOne, tato itu terinspirasi dari video klip BTS dalam Euphoria: Theme of Love Yourself Wonder. Dalam video itu, Jungkook terlihat mengenakan jaket kuning dan berdiri sambil merentangkan tangannya di atas mobil pickup.

Michelle diketahui menato tubuhnya pada 6 Januari 2019, saat berlibur ke Korea Selatan. Untuk mengaplikasikan tato itu, dia harus merogoh kocek sebesar USD484 atau setara Rp7 juta.

Aksi Michelle tersebut kemudian viral setelah tato tersebut diunggah Saegaeem, seorang seniman tato yang berbasis di Seoul, Korea Selatan. Unggahan itu kemudian disukai lebih dari 64.000 kali sejak diunggah pada 7 Januari 2019.

Keberanian Michelle merajah tubuh tersebut kemudian menginspirasi para ARMY lainnya. Tak sedikit para ARMY yang menyatakan keinginan mereka untuk melakukan hal serupa.

“(Tato) ini sempurna! Aku menginginkannya,” ujar seorang netizen. Komentar itu ditimpali lainnya dengan, “Saya menginginkan tato ini. Sepertinya, aku akan melakukan perjalanan jauh ke Korea Selatan untuk mendapatkan tato tersebut.”

Ketika ditanya apakah Michelle akan kembali membuat tato berbau BTS lainnya, dia mengungkapkan, hal tersebut mungkin saja terjadi. “Entahlah. Tapi, kalau aku menemukan sesuatu yang bagus maka mungkin saja.”*

