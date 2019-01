LOS ANGELES - Kabar bahagia datang untuk para penggemar film Final Destination. Film yang menawarkan sensasi ketegangan tersebut akan kembali melanjutkan perjalanan mereka di bawah naungan studio New Line Cinema.

Melansir Screenrant, Jumat (11/01/2019) New Line Cinema juga akan menggaet penulis Patrick Melton dan Marcus Dunstan, yang mana keduanya pernah menulis untuk film SAW. Meski begitu, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai para pemain dan jalan cerita.

Para penggemar hanya berharap agar karakter Bludwort tetap dipertahankan di dalam film reboot nanti. Bludwort biasanya menjadi tokoh penting dalam setiap kematian tokoh di dalam film Final Destination.

Final Destination sendiri merupakan film horor yang dirilis pada tahun 2000. Film yang menceritakan kisah tentang sekelompok orang, yang berusaha untuk menghindari dan menghentikan kematian berantai dengan cara yang mengerikan.

Film ini sudah memiliki lima series sejak tahun 2000 dan yang terakhir Final Destination 5 yang dirilis tahun 2011.

Meski mendapat respons yang positif, Final Destination 5 nyatanya tidak mencetak prestasi bagus di box office. Final Destination 5 meraih pendapatan yang paling rendah diantara film-film sebelumnya. Hal ini mengakibatkan Cinema Line membatalkan Final Destination 6 dan waralaba film tersebut menjadi non-aktif sejak saat itu.

Secara keseluruhan Final Destination telah menghasilkan USD 665 juta di seluruh dunia, dengan total anggaran semuanya kurang lebih USD$ 40 juta. Dengan dirilisnya Final Destination terbaru ini Cinema Line berharap dapat mencetak kesuksesan seperti dahulu.

Di sisi lain, film ini diharapkan akan menambah senasi horor yang mengerikan mengingat penulis Melton dan Dunstan sudah tidak diragukan lagi dalam menulis genre horor. Keduanya menulis Saw IV, Saw V, Saw VI, dan Saw VII serta beberapa film horor lainnya.

(ady)