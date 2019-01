JAKARTA – Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo memang menjadi pasangan yang jauh dari pemberitaan publik. Namun meski begitu, lewat foto di instagram yang dibagikan Mayang, menunjukkan lebih dari cukup seperti apa pasangan suami istri ini dalam keseharian mereka.

Deretan foto romantis Mayangsari dan Bambang terpampang dalam feed instagram milik pelantun lagu Tiada Lagi itu. Sebut saja pada unggahan terbaru Mayangsari, dimana sebuah kecupan mesra mendarat di pipi sang suami.

Mayangsari bukan hanya sekedar mencium mesra Bambang di pinggir jalan Amerika, namun rupanya sudah punya panggilan sayang untuk pria yang telah memberikannya satu anak tersebut.

"With my 'serious man'. I Love U to the moon and back,”tulis Mayangsari seperti dikutip Okezone, Jumat (11/1/2019).

My Serious man, itulah panggilan sayangnya kepada Bambang Trihatmodjo lewat instagram yang dibagikan. Atas unggahan yang diberikan kepada 130 ribu followers, lebih dari 9400 pengguna instagram pun memberikan likes untuk Mayangsari.

Bahkan para selebriti pun menggoda Mayang dengan celotehan my serious man, yang disambut dengan gelak tawa wanita 47 tahun ini.

“Eaaa, ciyus man,” tulis Momo ‘Geisha’

“Hooh, ciyus banget,” sahut Mayang.

Kisah Mayangsari dan Bambang Trihadmodjo memang sempat dilalui masa – masa suram. Dimana Bambang menceraikan istrinya Halimah Agustina di tahun 2010, kemudian setahun setelahnya menikah dengan Mayangsari.

Atas pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan bernama Khirani Siti Hartina Trihatmodjo.

(edh)