JAKARTA – Sudah memiliki 3 orang buah hati, penampilan Nia Ramadhani tetap terlihat muda bagai seorang gadis. Wajah cantik serta tubuh langsing yang ia miliki seringkali membuat orang-orang tertipu mengenai usia istri dari Ardi Bakrie ini.

Baca Juga: Kecewa, Jane Shalimar Minta Vanessa Angel Kembalikan Kartu ATM

Seperti saat mengantar putri sulungnya, Mikhayla lomba gymnastic di Bangkok, Thailand. Nia disebut seperti gadis 17 tahun. Teman-teman Mikha pun sempat mengira jika ibu 3 anak itu merupakan kakak perempuan Mikhayla.

Hal tersebut diceritakan Nia Ramadhani kepada Jessica Iskandar saat membawakan program bincang-bincang mereka. Nia mengatakan bahwa ia begitu senang saat dinilai jauh lebih muda dari usia sebenarnya.

Kejadian itu bermula saat Nia menghampiri ibu dari teman-teman sang anak. Pada saat itu, Nia meminta untuk dimasukkan ke dalam grup WhatsApp orangtua murid.

Tak lantas memasukkan kontak Nia pada grup tersebut, salah satu orangtua murid yang berkewarganegaraan asing mengira bahwa Nia adalah seorang siswi. Nia merasa jika pertanyaan tersebut juga ada kaitannya dengan pakaian yang ia kenakan.

“Jadi aku lagi anterin Mikha ke Thailand. Aku waktu itu pakai celana pendek, pakai jaket sama baju krop. Pertama aku bilang sama mama-mamanya (teman Mikha). Aku bilang, 'Can you invite me to the WhatsApp group?’” cerita Nia pada Jessica Iskandar.

“Lalu salah satu mama itu balik tanya, 'Are you a student?' Terus aku bilang bukan, aku mamanya Mikhayla. Itu pertama, di situ orang-orang sudah lihat-lihat aku,” tambahnya.

Kemudian, kejadian serupa pun kembali terulang. Teman-teman dari sang putri secara tiba-tiba menanyakan usia Nia Ramadhani. Mereka seakan tak percaya bahwa wanita yang tergabung dalam Girls Squad ini sudah berusia 28 tahun.

Baca Juga: Nia Ramadhani Akui Jadi Ibu yang Galak untuk Didik Anak-Anaknya

“Anak-anak kecil umur 11 tahun tanyain umur aku. Lalu mereka bilang kalau Mikha cerita kalau umur aku 28 tahun. Tapi pas lihat aku, mereka malah bilang kalau aku terlihat seperti usia 17 tahun,” pungkasnya.

(LID)