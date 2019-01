View this post on Instagram

Penampilan memukau berhasil ditunjukan oleh @ingridtamaraa @jogi_juntak & @abrahamewaldo di babak Blind Audition kemarin. Akan kah perfomance yang sama bisa membawa mereka lolos dari babak Knock Out? Tunjukan dukunganmu untuk mereka yuk, dengan tulis komentar dibawah ini dan jangan lupa saksikan #TheVoiceGTV hari Kamis, pukul 19.30 WIB DI @officialgtvid!