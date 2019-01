LOS ANGELES - Aktor komedi Kevin Hart akhirnya meminta maaf kepada komunitas LGBTQ, sebulan setelah mundur jadi host Academy Awards 2019.

“Sekali lagi, Kevin Hart meminta maaf atas komentar yang menyakiti komunitas LGBTQ. Aku meminta maaf,” ujarnya lewat program Straight From the Hart SiriusXM, pada Senin malam (7/1/2019) waktu setempat.

Aktor Jumanji: Welcome to the Jungle tersebut menambahkan, “Aku mencoba move on dari semua ini dan berharap permintaan maafku diterima. Aku bukan seorang homofobia dan tak pernah menjadi seperti itu.”

Kevin Hart mengaku, sebelumnya dia berpikir bahwa komentarnya di masa lalu itu adalah hal biasa. “Aku pikir (awalnya) tak masalah berbicara seperti itu. Karena seperti itulah kami berbicara satu sama lain,” ujarnya.

Hart menambahkan, sekarang dia mengerti bahwa apa yang dilakukannya dahulu adalah salah. “Sekarang, kita hidup dikelilingi oleh komunitas LGBTQ. Perjuangan mereka adalah persamaan hak dan aku mendukung mereka. Aku mengerti mereka,” imbuhnya.

Komedian dengan penghasilan tertinggi kedua di dunia pada 2018 itu kemudian berjanji tidak akan menyinggung komunitas LGBTQ lewat lawakannya lagi di masa depan. Kevin Hart memastikan, dia bukanlah sosok yang sama dengan orang yang berkicau tentang ‘homo’ dan ‘gay’ 10 tahun yang lalu.

“Dalam memperjuangkan persamaan hak, harus ada penerimaan terhadap perubahan. Jika kau tak mau menerima perubahan orang lain maka di mana kau akan mendapatkan persamaan (hak) itu?” ungkapnya lebih lanjut.

“Kita harus hidup saling mengerti dan menerima satu sama lain termasuk perubahan mereka. Itu adalah hal dasar.”

Lalu dengan permintaan maaf ini apakah Kevin Hart akan kembali menjadi host Academy Awards pada Februari mendatang? Terkait hal tersebut inilah jawaban Hart.

“Perhelatan itu tinggal 2 minggu ke depan. Aku tak punya waktu untuk mempersiapkan diri dan melakukannya dengan baik,” ujarnya.*

(SIS)